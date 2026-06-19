सांसदों के बाद टूटेंगे उद्धव गुट के विधायक भी? महाराष्ट्र के मंत्री ने जताई बगावत की आशंका
शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज ने कहाकि उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में बेचैनी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। उन्होंने आशंका जताई है कि सांसदों के बाद यूबीटी विधायक भी बागी हो सकते हैं।
महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों की बगावत के बाद क्या विधायक भी यही रास्ता अपना सकते हैं? इसको लेकर महाराष्ट के मंत्री शंभूराज देसाई ने आशंका जताई है। शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज ने कहाकि उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में बेचैनी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। छह बागी सांसदों की बेचैनी पहले ही दिख चुकी है और पार्टी के विधायकों के बीच भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। देसाई के अनुसार, कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रुके हुए विकास कार्यों के लिए पार्टी नेतृत्व का समर्थन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कारण उन्हें मतदाताओं के मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है और पार्टी में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने संकेत दिया कि सांसदों की तरह ही, भविष्य में कुछ विधायक भी बगावत कर सकते हैं।
बाल ठाकरे की तारीफ
शिव सेना स्थापना दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए देसाई ने कहाकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी, बाल ठाकरे और आनंद दिघे की उग्र हिंदुत्व विचारधारा को जमीनी स्तर तक लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहाकि बाल ठाकरे का दृष्टिकोण था कि पूरे महाराष्ट्र में हर घर में एक शिव सैनिक हो। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता अब संगठन को बढ़ाने के लिए गांव, मोहल्ले और वार्ड स्तर पर एकजुट हो रहे हैं। देसाई ने 2022 के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहाकि पिछले दो सालों में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले विधायकों, पार्षदों, ज़िला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है।
एकनाथ शिंदे भी कर चुके हैं टिप्पणी
बता दें कि एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव गुट के बागी सांसदों को लेकर टिप्पणी की है। शिंदे ने कहा है कि यह तो बस ‘ट्रेलर’ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इतना ही नहीं, शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहाकि खाल बदल लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता है। उन्होंने उद्धव गुट पर तंज कसते हुए कहाकि इस बात के लिए आंतरिक परीक्षण होना चाहिए कि आखिर लोग क्यों आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। गौरतलब है कि शिवसेना-यूबीटी के छह सांसदों के पाला बदलने की खबर है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में कहाकि हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत पाया।
छह सांसद हो चुके हैं बागी
बता दें कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (उबाठा) को गत चार साल में दूसरी बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के छह सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इन सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाखचौरे, नागेश पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल हैं । इन सभी सांसदों ने गुरुवार को बुलाई गई शिवसेना (उबाठा) की संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व से दूरी बना ली है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।