शिंदे ने 'छक्का' जड़ दिया, फिर भी NDA लोकसभा में ट्रिपल सेंचुरी से 'दूर'; पेच कहां फंस गया?

उद्धव ठाकरे की शिवसेनाको दूसरा बड़ा झटका लगा है। ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत छह बागी सांसदों ने औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी सदस्यता शिंदे गुट में बदलने का अनुरोध किया है। फिलहाल स्पीकर की मंजूरी मिलना बाकी है।

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से जो सस्पेंस और ड्रामा चल रहा था, उसका एक बड़ा अध्याय सोमवार को खत्म हो गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के छह लोकसभा सांसद आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसे शिंदे गुट ने 'ऑपरेशन टाइगर' का सफल दूसरा चरण बताया है। यह घटना सिर्फ पार्टी बदलने की नहीं है, बल्कि लोकसभा में NDA की ताकत बढ़ाने, महाराष्ट्र की राजनीति को फिर से आकार देने और दलबदल कानून की नई परीक्षा की कहानी है। चलिए इस पूरे मामले को बहुत विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।

दरअसल, एक सप्ताह से चल रहे आरोप-प्रत्यारोप और सीक्रेट मीटिंग्स के बाद सोमवार को छह बागी सांसदों ने दक्षिण मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औपचारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल होने की घोषणा कर दी। एकनाथ शिंदे खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे। छहों सांसद मंच पर उनके साथ खड़े थे। उन्होंने हाथ मिलाए और ऊपर उठाकर एकता का प्रतीक दिखाया। शिंदे गुट ने दावा किया कि पार्टी विलय की सभी कानूनी, संसदीय और संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी छह सांसद शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ऑपरेशन टाइगर सफल रहा। हालांकि, इन सांसदों की सदस्यता और दल-बदल को अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है।

एनडीए की संख्या 300 तक पहुंचेगी अगर लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो एनडीए को छह अतिरिक्त सांसद मिल जाएंगे और लोकसभा में उसकी सदस्य संख्या 294 से बढ़कर 300 हो जाएगी। हालांकि, संवैधानिक संशोधनों के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत (लगभग 364) अभी भी हासिल नहीं होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों की संख्या इस विलय के बाद सात से बढ़कर 13 हो जाएगी। राज्यसभा में अभी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये सभी लोकसभा सदस्य हैं।

इससे पहले सोमवार को चार बागी सांसदों को विशेष विमान से दिल्ली से मुंबई लाया गया। शेष दो पहले से मुंबई में थे। सभी छह सांसद शिंदे के आधिकारिक आवास पर पहुंचे, जहां से वे वाईबी चव्हाण सेंटर गए। वहां शामिल होने की औपचारिक घोषणा के बाद सांसदों ने एकता का प्रदर्शन करते हुए हाथ मिलाए और ऊपर उठाए। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि ये छह सांसद बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। मैं इन समर्पित कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। जून 2022 में 40 विधायकों के साथ बगावत के बाद यह दूसरा चरण है। हमने छक्का मार दिया है।

यूबीटी का पलटवार शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लालची सांसदों ने पाला बदलकर साबित कर दिया कि उनकी वफादारी और प्रतिष्ठा बेशर्मी से बिक रही है। सरकार पक्षपाती है और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। मतदाताओं ने एनडीए के खिलाफ और भारत के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन लालच ने इन सांसदों को सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर दिया। मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल ने अपनी बगावत का कारण बताते हुए कहा कि मुझे शिवसेना (यूबीटी) के एक व्यक्ति से समस्या थी। उद्धव ठाकरे को भांडुप का दौरा बहुत पहले करना चाहिए था। उन्हें गुलाम चाहिए, मजबूत लोग नहीं।

कब क्या हुआ? 14 जून: उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई। मुंबई में हुई इस बैठक में केवल 4 सांसद शारीरिक रूप से पहुंचे, 4 वर्चुअल जुड़े और 1 अनुपस्थित रहा। यहीं से टूट की खबर सामने आने लगी।

17 जून: बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अलग समूह बनाने और शिंदे गुट में विलय का इरादा जताया।

यूबीटी की जवाबी कार्रवाई: पार्टी ने व्हिप जारी किया और मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बागियों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। पहले 7 दिन और फिर 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन बागी सांसदों ने कोई जवाब नहीं दिया।

22 जून: चार सांसदों को विशेष विमान से दिल्ली से मुंबई लाया गया। बाकी दो पहले से मुंबई में थे। सभी एकनाथ शिंदे के मालाबार हिल स्थित आवास पर पहुंचे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सांसद निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं। उन्होंने खासतौर पर ओमराजे निंबालकर का जिक्र करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई में उनका साथ देंगे। शिंदे ने आगे घोषणा की कि सभी सांसदों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी चुनावों में ये सांसद शिवसेना के टिकट पर ही लड़ेंगे।