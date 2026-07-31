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अभिजीत दीपके फैन हुए भाजपा के साथी, शिंदे सेना के नेता मिलने जा रहे; खूब तारीफ

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके से मिलने लगातार शिवसेना नेता पहुंच रहे हैं। एक सप्ताह में दूसरे नेता उनसे मिले हैं और आंदोलन की बधाई दी है। साथ ही भाजपा को भी सलाह दी है।

Where is Abhijeet Dipke
शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बच्चु कडू ने अभिजीत दीपके से मुलाकात की। (Photo- Facebook/Bacchu Kadu)

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधान परिषद सदस्य (MLC) बच्चु कडू ने गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। खास बात है कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने भी दीपके से मुलाकात की थी। तब उन्होंने सीजेपी फाउंडर के लिए सुरक्षा की मांग की थी।

पीटीआई भाषा के मुताबिक, कडू ने साफ किया कि वह दीपके से निजी तौर पर मिलने आए हैं, न कि सरकार या अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर।शिवसेना नेता ने कहा, 'मैं यहां एक आंदोलनकारी के तौर पर, दूसरे आंदोलनकारी से मिलने आया हूं।' कडू दिव्यांगों और किसानों के अधिकारों के लिए विरोध-प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं।

उन्होंने इसे निजी मुलाकात बताया और कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दीपके को बधाई दी जानी चाहिए।

दीपके को मिल रही धमकियों के बारे में पूछे जाने पर कडू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों से बात करनी चाहिए, जो धमकियां दे रहे हैं और 'गलत व्यवहार' कर रहे हैं। विरोध-प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए कडू ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है।

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संजय शिरसाट ने मांगी थी सुरक्षा

एजेंसी के अनुसार, शिरसाट ने रविवार को कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके क्षेत्र के रहने वाले और अभिजीत दीपके ने एक क्रांति शुरू की है, और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। औरंगाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मंत्री शिरसाट छत्रपति संभाजीनगर के वालुज एमआईडीसी इलाके में दीपके के परिवार से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

मंत्री ने कहा, 'उनके माता-पिता परेशान थे, क्योंकि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। वह परिवार की तरह हैं और मैं यहां केवल प्रभारी मंत्री के तौर पर नहीं आया हूं। अभिजीत के महाराष्ट्र पहुंचने पर उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा।' उन्होंने कहा कि पहले दीपके के परिवार से मुलाकात इसलिए नहीं की, क्योंकि इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जा सकता था।

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आंदोलन की कर दी तारीफ

मंत्री ने बताया कि बोस्टन विश्वविद्यालय में जनसंपर्क विषय की पढ़ाई करने वाले दीपके को अमेरिका में नौकरी की पेशकश भी गई थी और तभी सीजेपी की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, 'उनके माता-पिता चाहते थे कि वह नौकरी कर लें, लेकिन अभिजीत की इच्छा छात्रों के लिए कुछ करने की थी।' मंत्री ने इस बात पर भी गर्व जताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक निवासी ने देश में क्रांति की शुरुआत की है।

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शिरसाट ने कहा, 'आंदोलन खत्म हो गया है और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगें पूरी हो गई हैं। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक निवासी ने क्रांति की शुरुआत की। इसके अलावा, उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और वे इस आंदोलन का श्रेय भी नहीं लेना चाहते। मेरे बेटे (दीपके) को सफलता इसलिए मिली, क्योंकि समाज के लोगों ने उसका समर्थन किया।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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