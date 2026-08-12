पार्टी संविधान में ऐसा कोई पोस्ट नहीं, कपिल सिब्बल ने एकनाथ शिंदे के पद को ही दे दी चुनौती
उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि निर्वाचन आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 'असली शिवसेना' के रूप में मान्यता देना और उसे धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित करना अवैध था।
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 'मुख्य नेता' पद पर बने रहने और उनकी नियुक्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना के 1999 के संविधान का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने दावा किया कि शिवसेना के इस संविधान में 'मुख्य नेता' नाम का कोई पद ही मौजूद नहीं है। इसके साथ ही सिब्बल ने सवाल उठाया कि एकनाथ शिंदे ने किस संविधान के आधार पर खुद को इस पद से नवाजा है? उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह सब पार्टी में हुई बगावत (दलबदल) के बाद की गतिविधियां हैं।
इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस 2010 में लागू हुईं। पैरा 15 यह मानता है कि आपका चुनाव या नियुक्ति पार्टी संविधान के अनुसार हुई थी और राजनीतिक पार्टी में बंटवारा हुआ था। ऐसे में पार्टी के संविधान की वैधता का पैरा 15 से क्या संबंध है। सिब्बल ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष ये दलीलें अंतिम सुनवाई के तीसरे दिन पेश कीं। वह शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे हैं।
'चुनाव आयोग केवल एक मध्यस्थ'
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी तीखे सवाल दागे। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग केवल एक मध्यस्थ है। चुनाव आयोग यह तय करने का अधिकार नहीं रखता कि किसी पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। सिब्बल ने आगे कहा कि यदि कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाए कि पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक था, तो इसका परिणाम केवल पार्टी की मान्यता रद्द होने के रूप में सामने आ सकता था लेकिन इस स्थिति का फायदा दूसरे गुट (शिंदे गुट) को कैसे मिल सकता है और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किया जा सकता है, यह एक बड़ा सवाल है।
आयोग को अमान्य करने का अधिकार नहीं
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह पहले से पंजीकृत किसी राजनीतिक दल के आंतरिक संविधान को लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक घोषित करे। सिब्बल ने कहा कि धारा 29ए मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है और इसमें उनसे संविधान तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की घोषणा करने की अपेक्षा की गई है। यह प्रावधान आयोग को बाद में किसी पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक बताकर अमान्य करने का अधिकार नहीं देता।
विधानमंडल दल की संख्या को प्राथमिकता देना गलती थी
बहरहाल, जस्टिस बागची ने कहा कि अनुच्छेद 19(4) में प्रयुक्त 'लोक व्यवस्था' और 'नैतिकता' जैसे शब्द व्यापक और लचीले हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि वह केवल संवैधानिक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जबकि न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि नैतिकता की अवधारणा में संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न भी शामिल हो सकता है। ठाकरे गुट का लगातार यह कहना रहा है कि निर्वाचन आयोग ने यह तय करते समय कि शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन-सा गुट करता है, संगठनात्मक समर्थन के बजाय विधानमंडल दल की संख्या को प्राथमिकता देकर गलती की।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।