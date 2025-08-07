बाला साहेब का अपमान करने वालों से...कांग्रेस से गठजोड़ पर शिंदे का उद्धव पर तंज

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को अपने धुर विरोधी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एमएस गिल को इनाम दिया था।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को अपने धुर विरोधी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एमएस गिल को इनाम दिया था। ‘पीटीआई’ के साथ एक वीडियो इंटरव्यू में शिंदे ने उद्धव ठाकरे द्वारा उन्हें देशद्रोही कहे जाने की भी आलोचना की। साथ ही उन पर बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व आदर्शों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया।

ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों के साथ

शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर आयोजित रात्रिभोज में शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे के शामिल होने का जिक्र किया। शिंदे ने कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिल को संप्रग सरकार में मंत्री पद देकर ‘पुरस्कृत’ किया, जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे को मताधिकार से वंचित किया था। उद्धव पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने बालासाहेब का अपमान किया। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने सावरकर का अपमान किया...जिन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाए।

गद्दार कहे जाने पर भी दिया जवाब

शिंदे ने इस दौरान ठाकरे द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने पर भी पलटवार किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह ठाकरे ही थे, जिन्होंने 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में लोगों के जनादेश को धोखा दिया और कांग्रेस तथा राकांपा से हाथ मिला लिया। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द उनके लिए बिलकुल सही है। 2019 में महाराष्ट्र ने शिवसेना-भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश दिया था। उन्होंने किसके साथ गठबंधन किया? कांग्रेस के साथ, सिर्फ स्वार्थ के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए। वह (ठाकरे) मेरे लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं-विश्वासघाती, गद्दार-वह बिल्कुल उन पर लागू होता है।