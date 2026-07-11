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MVA शासन में सिद्धिविनायक में हुई चंदे की लूट, अयोध्या मंदिर विवाद के बीच एकनाथ शिंदे का दावा

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष पर करारा हमला किया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में शिंदे ने अतीत में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के दान पात्र को लूटे जाने का आरोप लगाया।

MVA शासन में सिद्धिविनायक में हुई चंदे की लूट, अयोध्या मंदिर विवाद के बीच एकनाथ शिंदे का दावा

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष पर करारा हमला किया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में शिंदे ने अतीत में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के दान पात्र को लूटे जाने का आरोप लगाया। साथ ही जानना चाहा कि उस समय की सरकार ने इसकी जांच का आदेश क्यों नहीं दिया। शिंदे का यह इशारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रशासन की ओर था। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी से श्रद्धालुओं को दुख पहुंचा है। शिंदे ने जोर देकर कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तब जांच के लिए आदेश क्यों नहीं
शिंदे ने शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि जो लोग अयोध्या मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की आलोचना कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोगियों ने देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक सिद्धिविनायक मंदिर को लूटने का पाप किया था। शिंदे ने कहाकि जो लोग (राम मंदिर को प्राप्त दान में चोरी की) आलोचना कर रहे हैं...उनके ही साथियों ने सिद्धिविनायक मंदिर का दान-पात्र लूटने का पाप किया था। उस समय की सरकार ने इसकी जांच के आदेश क्यों नहीं दिए?

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शिवसेना प्रमुख शिंदे ने जोर देकर कहा कि जिस भव्य राम मंदिर का जनवरी 2024 में उद्घाटन किया गया उसमें प्राप्त दान के प्रबंधन में किसी भी तरह की अनियमितता का समर्थन कोई नहीं कर सकता। विपक्ष द्वारा लाए गए ‘अंतिम सप्ताह प्रस्ताव’ का जवाब देते हुए उन्होंने प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (उबाठा) पर निशाना साधा। गौरतलब है कि अयोध्या में बने राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद चरम पर है। इस मामले में एसआईटी का गठन भी हो चुका है। फिलहाल जांच जारी है।

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क्या बोले आदेश बांदेकर
विधान परिषद में शिंदे के बयान के बाद, जाने-माने मराठी अभिनेता आदेश बांदेकर (जो पहले श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं) ने कहाकि अगर वह किसी भी गड़बड़ी के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें मंदिर के सामने फांसी दी जानी चाहिए। बांदेकर पूर्व में अविभाजित शिवसेना से जुड़े थे। शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे का नाम लिए बिना कहाकि हिंदुत्व कोई ऐसी टी-शर्ट नहीं है जिसे जब चाहें बदल लिया जाए। क्या आपका हिंदुत्व सिद्धिविनायक को लूटना है? क्या सावरकर को ‘माफी-वीर’ कहने वालों की गोद में बैठना हिंदुत्व है? क्या (शिवसेना संस्थापक) बालासाहेब (ठाकरे) के आदर्शों को छोड़ना हिंदुत्व है?

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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