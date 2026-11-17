एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे हो सकते हैं एक, मंत्री ने दिया शिवसेना विलय का प्लान
शिवसेना के विलय का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव की तरफ से आया है। हालांकि, उन्होंने उद्धव ठाकरे समूह के सामने एक शर्त भी रखी है। फिलहाल, शिवसेना यूबीटी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। NCP विलय की अटकलें पहले ही जारी हैं।
NCP में विलय की अटकलों के बीच महाराष्ट्र में अब शिवसेना को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवेसना ने कहा है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) विलय कर सकती है। हालांकि, पार्टी ने एक शर्त भी रखी है। साल 2022 में शिवसेना में टूट हुई थी, जिसके बाद दल का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को मिला था।
केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने प्रस्ताव रख दिया है कि शिवसेना यूबीटी उनके साथ शामिल हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
एक शर्त के साथ प्रस्ताव
जाधव ने शिवसेना यूबीटी के सामने विलय को लेकर एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा, 'हमारे पूर्व के नेता पार्टी की नीतियों से दूर हो गए थे और हम एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जो बालासाहब के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। अगर दूसरे समूह के लोग भी बालासाहब के आदर्शों को मानते हैं, तो उनका स्वागत है।' शिंदे गुट आरोप लगाता रहा है कि उद्धव समूह बालासाहब ठाकरे की नीतियों से दूर हो गया है।
शिवसेना नेता चंद्रकांत रघुवंशी ने भी ऐसी संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि दोनों साथ आएंगे या नहीं। जब सेना टूटी, तो मैंने कहा था पहले ही दिन कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आते हैं, तो वो असली दिवाली होगी।' वहीं, सांसद ओमराज निम्बालकर ने भी कहा, 'अगर दो सेनाएं साथ आती हैं, तो आम आदमी को फायदा होगा।'
शिवसेना यूबीटी शरद पवार पर निशाना साध रहीं
खास बात है कि एनसीपी विलय की अटकलों को लेकर शिवसेना यूबीटी वरिष्ठ नेता शरद पवार का जिक्र कर रही है। पार्टी नेता संजय राउत का कहना है कि इससे पवार की छवि को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, 'शरद पवार और उनकी पार्टी महा विकास आघाडी और इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अफवाहें इस वरिष्ठ नेता की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं।'
संपादकीय में कहा गया है कि सुनेत्रा पवार समर्थित गुट का कोई वैचारिक आधार नहीं है। इसमें कहा गया कि हो सकता है कि दो-चार लोग मंत्री पद पाने के लिए बेताब हों, लेकिन शरद पवार द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को खत्म करना सही नहीं है।
NCP विलय होगा या नहीं
फिलहाल, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। एक ओर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की एनसीपी का कहना है कि इसपर सुनेत्रा पवार के फैसला लेने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं, शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ऐसे किसी प्रस्ताव से ही इनकार कर रहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद चर्चा खत्म हो गई थी।
कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि यह पार्टी के उन पुराने नेताओं के लिए खुशी की बात होगी, जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि यह किसी गुप्त बैठक की बजाय एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए।
इधर, एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे दावा कर रहे हैं कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो फरवरी में विलय हो जाता। हालांकि, इसपर एनसीपी एसपी ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। एक ओर जहां एनसीपी राज्य में महायुति और केंद्र में NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। वहीं, एनसीपी राज्य में महाविकास अघाड़ी के साथ है। जबकि, केंद्र में INDIA गठबंधन में शामिल है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें