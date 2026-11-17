शिवसेना के विलय का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव की तरफ से आया है। हालांकि, उन्होंने उद्धव ठाकरे समूह के सामने एक शर्त भी रखी है। फिलहाल, शिवसेना यूबीटी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। NCP विलय की अटकलें पहले ही जारी हैं।

शिवसेना ने एक शर्त लगाते हुए कहा है कि शिवसेना यूबीटी उनकी पार्टी में शामिल हो सकती है। Praful Gangurde/HT File PHOTO

NCP में विलय की अटकलों के बीच महाराष्ट्र में अब शिवसेना को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवेसना ने कहा है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) विलय कर सकती है। हालांकि, पार्टी ने एक शर्त भी रखी है। साल 2022 में शिवसेना में टूट हुई थी, जिसके बाद दल का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को मिला था।

केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने प्रस्ताव रख दिया है कि शिवसेना यूबीटी उनके साथ शामिल हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एक शर्त के साथ प्रस्ताव जाधव ने शिवसेना यूबीटी के सामने विलय को लेकर एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा, 'हमारे पूर्व के नेता पार्टी की नीतियों से दूर हो गए थे और हम एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जो बालासाहब के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। अगर दूसरे समूह के लोग भी बालासाहब के आदर्शों को मानते हैं, तो उनका स्वागत है।' शिंदे गुट आरोप लगाता रहा है कि उद्धव समूह बालासाहब ठाकरे की नीतियों से दूर हो गया है।

शिवसेना नेता चंद्रकांत रघुवंशी ने भी ऐसी संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि दोनों साथ आएंगे या नहीं। जब सेना टूटी, तो मैंने कहा था पहले ही दिन कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आते हैं, तो वो असली दिवाली होगी।' वहीं, सांसद ओमराज निम्बालकर ने भी कहा, 'अगर दो सेनाएं साथ आती हैं, तो आम आदमी को फायदा होगा।'

शिवसेना यूबीटी शरद पवार पर निशाना साध रहीं खास बात है कि एनसीपी विलय की अटकलों को लेकर शिवसेना यूबीटी वरिष्ठ नेता शरद पवार का जिक्र कर रही है। पार्टी नेता संजय राउत का कहना है कि इससे पवार की छवि को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, 'शरद पवार और उनकी पार्टी महा विकास आघाडी और इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अफवाहें इस वरिष्ठ नेता की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं।'

संपादकीय में कहा गया है कि सुनेत्रा पवार समर्थित गुट का कोई वैचारिक आधार नहीं है। इसमें कहा गया कि हो सकता है कि दो-चार लोग मंत्री पद पाने के लिए बेताब हों, लेकिन शरद पवार द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को खत्म करना सही नहीं है।

NCP विलय होगा या नहीं फिलहाल, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। एक ओर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की एनसीपी का कहना है कि इसपर सुनेत्रा पवार के फैसला लेने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं, शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ऐसे किसी प्रस्ताव से ही इनकार कर रहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद चर्चा खत्म हो गई थी।

कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि यह पार्टी के उन पुराने नेताओं के लिए खुशी की बात होगी, जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि यह किसी गुप्त बैठक की बजाय एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए।