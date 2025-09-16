Either Sanctioned Posts available or not Workers who working from long days Can not Be Denied Permanent Status Bombay HC पद स्वीकृत हों या न हों, लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को करना होगा परमानेंट; HC का बड़ा फैसला, India News in Hindi - Hindustan
पद स्वीकृत हों या न हों, लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को करना होगा परमानेंट; HC का बड़ा फैसला

22 याचिकाकर्ता मजदूर मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 22 साल से काम कर रहे थे। बावजूद इसके औद्योगिक न्यायालय ने उनकी स्थायी नौकरी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वहां कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईTue, 16 Sep 2025 01:51 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने हालिया एक फैसले में कहा है कि अगर किसी नियोक्ता ने किसी कर्मचारी से लंबे समय तक सेवा ली है और पद स्वीकृत नहीं होने की वजह से उसकी नौकरी परमानेंट नहीं की जा रही है तो यह नहीं चलेगा बल्कि उसे हर हाल में स्थायी करना ही होगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि निरंतर सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को केवल इस आधार पर स्थायी दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं हैं।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर इस तरह से इनकार किया जाता है तो यह कर्मचारियों के निरंतर शोषण के समान होगा, जो कल्याणकारी कानूनों और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है। जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कार्यरत 22 वन मजदूरों की रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

जोखिम भरी नौकरी कर रहे थे कर्मचारी

ये मजदूर 2003 से ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की सेवा में चौकीदार, माली, रसोइया और पिंजरों की देखभाल जैसे पदों पर काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी जोखिम भरी थी क्योंकि उनके कामों में बाघों, शेरों और तेंदुओं को खाना खिलाना, दवाइयाँ देना, पिंजरों की सफाई करनी और उद्यान में गश्त और आग पर नियंत्रण जैसे उच्च जोखिम वाले कार्य शामिल थे।

औद्योगिक न्यायालय ने दावा कर दिया था खारिज

हालांकि, ये लोग पिछले 22 साल से वहां काम कर रहे थे बावजूद इसके औद्योगिक न्यायालय ने उनकी स्थायी नौकरी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वहां कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है। इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उन्होंने वन विभाग द्वारा बनाए गए उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हाजिरी के अनुसार, लगातार पाँच वर्षों तक हरेक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों की सेवा पूरी की है।

राज्य की दलील HC ने ठुकराई

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इन लोगों ने याचिका में 16 अक्टूबर 2012 के उस सरकारी प्रस्ताव का हवाला दिया था, जिसके अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पाँच वर्षों में 240 दिनों की सेवा पूरी करने पर स्थायी किए जाने का प्रावधान शामिल है। हालाँकि, राज्य ने इस दलील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी के तौर पर हुई थी, उन्हें किसी स्वीकृत पद या चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था, और 2012 के प्रस्ताव के तहत सृजित 125 अतिरिक्त पद पहले ही भरे जा चुके हैं लेकिन हाई कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी और निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए सभी 22 मजदूरों की नौकरी स्थायी करने का आदेश दिया।

