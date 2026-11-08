इजरायल में आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका, दिवाली के दिन भड़के रामदेव; टॉप-5

इजरायल में गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका मिला है। वहीं पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने सेना प्रमुख मुनीर पर सवाल उठाए हैं। इधर बाबा रामदेव ने दिवाली की बधाई दी और भगवानों का भेदभाव करने वालों को जमकर डांटा...

Top News Today: इजरायल में राष्ट्रपति ने नेतन्याहू के विरोधी गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है। उन्हें करीब 6 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर वे बहुमत नहीं जुटा पाए तो नेतन्याहू को मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश आर्थिक संकट में है, इसलिए भारत और घरेलू विरोधियों से लड़ाई बंद करनी चाहिए। वहीं दिवाली के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने देशवासियों को बधाई दी और उन लोगों को डांटा जो भगवानों के बीच भेदभाव फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम, कृष्ण, हनुमान और शिव एक ही हैं।

इजरायल में आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने ‘यशार’ पार्टी के चेयरमैन गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है। आइजेनकोट ‘चेंज ब्लॉक’ (बदलाव गुट) के नेता हैं। वे अलग-अलग पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें अति-रूढ़िवादी पार्टियां, अरब पार्टियां और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी भी शामिल हो सकती हैं। आइजेनकोट को रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से यह जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके बाद उनके पास 28 दिन का समय होगा। जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति 14 दिन और बढ़ा सकते हैं। यानी कुल करीब 6 हफ्ते। अगर वे बहुमत नहीं जुटा पाए तो नेतन्याहू को मौका मिल सकता है। राष्ट्रपति ने सभी दलों से बात करने के बाद यह फैसला लिया। पढ़ें पूरी खबर...

बिलावल ने मुनीर पर सवाल उठाए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश गंभीर आर्थिक संकट में है, फिर भी घरेलू और सीमा पर तनाव वाली नीतियां क्यों अपनाई जा रही हैं। भुट्टो ने नागरिक-सैन्य ‘हाइब्रिड’ मॉडल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार और सेना को राजनीतिक विरोधियों (जैसे पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान) तथा पड़ोसी देशों भारत और अफगानिस्तान के साथ टकराव बंद करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि देश अपनी ऊर्जा कई मोर्चों पर दुश्मनी मोल लेने में बर्बाद नहीं कर सकता, जबकि आम लोग मुश्किलों में हैं। पढ़ें पूरी खबर…

ठेले पर गोलगप्पा खाने से 150 ग्रामीण बीमार, 25 अस्पताल में सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक ठेले वाले के गोलगप्पा खाने से कल्लाखोर और पेड़ारी गांव के 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से 25 लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। लोग दीपावली और धनतेरस की खरीदारी में लगे थे। ठेला वाला दोनों गांवों में घूमकर गोलगप्पे बेच रहा था। करीब 150 लोगों ने खाए। रात में अचानक उल्टी-दस्त शुरू हो गई। सुबह तक बीमारों की संख्या बढ़ गई। कुछ लोगों ने स्थानीय दवा ले ली, लेकिन 25 से ज्यादा की हालत नहीं सुधरी। पढ़ें पूरी खबर...

बाबा रामदेव ने भगवानों का बंटवारा करने वालों को डांटा योग गुरु बाबा रामदेव ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद उन्होंने उन साधु-संतों की आलोचना की जो भगवानों के बीच भेदभाव फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राम, कृष्ण, हनुमान और शिव को अलग-अलग बता रहे हैं। रामदेव ने कहा कि ये सभी एक ही हैं। जो सीता-राम, राधा-कृष्ण या उमा-महेश्वर में भेद देखता है, उसे वेद और सनातन धर्म की सही समझ नहीं है। शास्त्रों में एक ही सत्य को अलग-अलग नामों से बताया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन मानने वाले लोगों को देवी-देवताओं में भेद नहीं करना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...