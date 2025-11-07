Hindustan Hindi News
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए 8 सैन्य विमान, भारत-पाक संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए 8 सैन्य विमान, भारत-पाक संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने टैरिफ के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को टालने में मदद की। उनका दावा है कि इस संघर्ष में आठ सैन्य विमानों को नुकसान हुआ। भारत ने इस दावे का खंडन किया है। जानें क्या है पूरा मामला।

Fri, 7 Nov 2025 07:35 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ को एक निवारक के रूप में इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान को एक पूर्ण युद्ध में जाने से रोका। अपने इस दावे को दोहराते हुए ट्रंप ने एक नई बात भी कही। उनका दावा है कि भारत-पाकिस्तान सैन्य झड़प में आठ सैन्य विमानों को नुकसान हुआ। वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान, आठ विमानों को मार गिराया गया। पहले यह आंकड़ा सात का था, लेकिन अब यह आठ हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने टैरिफ के कारण आठ में से पांच या छह युद्धों को समाप्त किया।

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों को 24 घंटे के भीतर शांति स्थापित करने के लिए मजबूर किया। ट्रंप ने कहा, "अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो वे लड़ने वाले थे। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। आठ विमानों को मार गिराया गया। मैंने उनसे कहा, 'अगर आप लोग लड़ने जा रहे हैं, तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा।' वे खुश नहीं थे। 24 घंटे के भीतर, मैंने युद्ध को सुलझा लिया। टैरिफ के बिना मैं ऐसा नहीं कर पाता।"

ट्रंप ने दावा किया कि शांति के लिए बातचीत 9 मई को हुई थी और अगले ही दिन दोनों ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। इससे पहले बुधवार को मियामी, फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भी ट्रंप ने कहा कि उनके व्यापार को काटने की धमकी ने ही नई दिल्ली और इस्लामाबाद को लड़ाई रोकने पर मजबूर किया। वहीं,पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में भी ट्रंप ने यही दावा किया था कि उन्होंने संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान को टैरिफ की धमकी दी थी।

भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से नकारा

भारत ने लगातार इस संघर्षविराम में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात को खारिज किया है और ट्रंप के इस दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम दोनों पक्षों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMOs) के बीच स्थापित सैन्य संचार चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। मंत्रालय ने दोहराया कि "भारत का रुख अपरिवर्तित है, पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना, द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना है।"

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
