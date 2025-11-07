ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए 8 सैन्य विमान, भारत-पाक संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने टैरिफ के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को टालने में मदद की। उनका दावा है कि इस संघर्ष में आठ सैन्य विमानों को नुकसान हुआ। भारत ने इस दावे का खंडन किया है। जानें क्या है पूरा मामला।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ को एक निवारक के रूप में इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान को एक पूर्ण युद्ध में जाने से रोका। अपने इस दावे को दोहराते हुए ट्रंप ने एक नई बात भी कही। उनका दावा है कि भारत-पाकिस्तान सैन्य झड़प में आठ सैन्य विमानों को नुकसान हुआ। वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान, आठ विमानों को मार गिराया गया। पहले यह आंकड़ा सात का था, लेकिन अब यह आठ हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने टैरिफ के कारण आठ में से पांच या छह युद्धों को समाप्त किया।

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों को 24 घंटे के भीतर शांति स्थापित करने के लिए मजबूर किया। ट्रंप ने कहा, "अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो वे लड़ने वाले थे। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। आठ विमानों को मार गिराया गया। मैंने उनसे कहा, 'अगर आप लोग लड़ने जा रहे हैं, तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा।' वे खुश नहीं थे। 24 घंटे के भीतर, मैंने युद्ध को सुलझा लिया। टैरिफ के बिना मैं ऐसा नहीं कर पाता।"

ट्रंप ने दावा किया कि शांति के लिए बातचीत 9 मई को हुई थी और अगले ही दिन दोनों ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। इससे पहले बुधवार को मियामी, फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भी ट्रंप ने कहा कि उनके व्यापार को काटने की धमकी ने ही नई दिल्ली और इस्लामाबाद को लड़ाई रोकने पर मजबूर किया। वहीं,पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में भी ट्रंप ने यही दावा किया था कि उन्होंने संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान को टैरिफ की धमकी दी थी।