हैदराबाद में दुर्गा विसर्जन जुलूस में अंडा फेंकने से बवाल, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया
हैदराबाद में देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन जुलूस के पास एक अंडा फेंके जाने की घटना से तनाव फैल गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने विरोध किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
तेलंगाना के हैदराबाद में रविवार तड़के देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन जुलूस के पास एक अंडा फेंके जाने की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। घटना पुराने शहर के मदन्नापेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। इसके बाद भक्तों, हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस एक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।
कब और कैसे हुई घटना?
बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 2 बजे की है। वीर सावरकर नव युवा संघम द्वारा आयोजित दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस एक गली से गुजर रहा था। पुलिस के मुताबिक, जुलूस के पास एक अंडा गिरा। जुलूस में शामिल लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बताया। घटना की खबर फैलते ही जुलूस में शामिल लोग और आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। बाद में भाजपा के नेता, हिंदू संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में युवा भी पहुंच गए। उन्होंने भजन गाए और धरना दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐक्शन में पुलिस
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही मदन्नापेट पुलिस स्टेशन के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इलाके का दौरा कर जुलूस के आयोजकों से बातचीत की और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत केस दर्ज कर लिया है। और इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस घटना स्थल के आस-पास के CCTV फुटेज की जांच कर रही है, ताकि पूरी घटना का पता चले और और लोगों की पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।
वहीं, भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी घटनाओं के जरिए हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि हैदराबाद में हिंदू धार्मिक जुलूसों को रोकने और लाठीचार्ज करने की घटनाएं हो रही हैं। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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