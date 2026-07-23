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CJP के प्रोटेस्ट के बीच धर्मेंद्र प्रधान की पुरानी पोस्ट वायरल, सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी संग आ रहे नजर; की थी तारीफ

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। वहीं, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी चल रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि के साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं।

CJP के प्रोटेस्ट के बीच धर्मेंद्र प्रधान की पुरानी पोस्ट वायरल, सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी संग आ रहे नजर; की थी तारीफ

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। वहीं, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी चल रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि के साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तीन साल पहले की गई इस पोस्ट में प्रधान ने शिक्षा में सुधारों के लिए वांगचुक और उनकी पत्नी की तारीफ की थी। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट में वांगचुक को टैग करते हुए लिखा था, ‘सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजि एंग्मो से बातचीत काफी शानदार रही। मैं उनके पैशन, विचारों और शिक्षा में सुधार की इच्छाशक्ति की तारीफ करता हूं। साथ ही प्रयोगवादी सीख, विकास की दिशा में बेहतर काम, बेहतरीन है।’

प्रधानमंत्री ने क्या कहा

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच शिक्षा मंत्री की यह फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग को फिर से दोहराते हुए बृहस्पतिवार को कहाकि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा में जवाबदेही के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई है।


मोदी ने गुरुवार सुबह ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालत बनाने की घोषणा की और कहाकि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मोदी ने पोस्ट में कहाकि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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सीजेपी ने किया पोस्ट

नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।

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प्रधानमंत्री के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधान की एक तस्वीर साझा की जिस पर लिखा था, मेरा नाम कुछ नहीं है। वहीं, सीजेपी ने पोस्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उधर सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह लगभग डेढ़ महीने के विरोध-प्रदर्शनों के बाद आई और बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने के पीछे के मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया।

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कहां हैं सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक, को पिछले हफ्ते जंतर मंतर से उठाया गया था। इसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। उन्हें अब गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। एक्टिविस्ट के ट्रांसफर की अनुमति तब मिली जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कदम को मंजूरी दी। वांगचुक और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया। यह पर्यावरण कार्यकर्ता 28 जून से शिक्षा मंत्री के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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