Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

न्यायपालिका का सम्मान करती है सरकार, जिम्मेदारों पर होगा ऐक्शन; NCERT विवाद पर शिक्षा मंत्री

Feb 26, 2026 04:43 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका इंस्टीट्यूशन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। यह टिप्पणी उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियरी को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश लगती है।

न्यायपालिका का सम्मान करती है सरकार, जिम्मेदारों पर होगा ऐक्शन; NCERT विवाद पर शिक्षा मंत्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को NCERT के क्लास 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर लाने पर दुख जताया। साथ ही अकाउंटेबिलिटी तय करने और विवादित हिस्से को ड्राफ्ट करने में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका इंस्टीट्यूशन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। यह टिप्पणी उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश लगती है और क्लास 8 की NCERT किताब पर पूरी तरह बैन लगा दिया और आदेश दिया कि सभी कॉपियां, फिजिकल और डिजिटल, जब्त कर ली जाएं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "उन्होंने गोली चलाई है। ज्यूडिशियरी को नुकसान हो रहा है।" यह बात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सोशल साइंस टेक्स्टबुक में गलत कंटेंट के लिए माफी मांगने और सही अधिकारियों से सलाह करके इसे फिर से लिखने की बात कहने के एक दिन बाद कही गई। बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली भी शामिल थे, ने एनसीईआरटी डायरेक्टर और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधान ने कहा, “जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूं और अफसोस जताता हूं... न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। जांच की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही हमें (इसके बारे में) पता चला, टेक्स्टबुक का सर्कुलेशन रोक दिया गया।”

उन्होंने जमशेदपुर में पत्रकारों से कहा, "भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर है और हम इसका बहुत सम्मान करते हैं। हमने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है। कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।" प्रधान जमशेदपुर में एक सेरेमनी में हिस्सा लेने आए थे, जहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर की नींव रखी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत ज्यादा बैकलॉग, और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं।

ये भी पढ़ें:NCERT बुक विवाद में केंद्र ने SC से बिना शर्त मांगी माफी, CJI बोले-छोड़ेंगे नहीं
ये भी पढ़ें:केस बंद नहीं होगा, सारी किताबें वापस लाओ; SC ने NCERT बुक को बताया साजिश
ये भी पढ़ें:NCERT में हड़कंप, CJI सूर्यकांत के गुस्से के बाद बिकी किताबें वापस बुलाईं

सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों के बाद कि वह धरती पर किसी को भी न्यायपालिका की ईमानदारी को खराब करने की इजाजत नहीं देगा, एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से टेक्स्टबुक हटा दी। सूत्रों ने कहा कि सरकार करिकुलम में विवादित रेफरेंस से नाराज थी। एनसीईआरटी ने बुधवार को इस चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करने के बाद 'गलत कंटेंट' के लिए माफी भी मांगी और कहा कि सही अधिकारियों से सलाह करके किताब को फिर से लिखा जाएगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
dharmendra pradhan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।