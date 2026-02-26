न्यायपालिका का सम्मान करती है सरकार, जिम्मेदारों पर होगा ऐक्शन; NCERT विवाद पर शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका इंस्टीट्यूशन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। यह टिप्पणी उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियरी को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश लगती है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को NCERT के क्लास 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर लाने पर दुख जताया। साथ ही अकाउंटेबिलिटी तय करने और विवादित हिस्से को ड्राफ्ट करने में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका इंस्टीट्यूशन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। यह टिप्पणी उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश लगती है और क्लास 8 की NCERT किताब पर पूरी तरह बैन लगा दिया और आदेश दिया कि सभी कॉपियां, फिजिकल और डिजिटल, जब्त कर ली जाएं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "उन्होंने गोली चलाई है। ज्यूडिशियरी को नुकसान हो रहा है।" यह बात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सोशल साइंस टेक्स्टबुक में गलत कंटेंट के लिए माफी मांगने और सही अधिकारियों से सलाह करके इसे फिर से लिखने की बात कहने के एक दिन बाद कही गई। बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली भी शामिल थे, ने एनसीईआरटी डायरेक्टर और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधान ने कहा, “जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूं और अफसोस जताता हूं... न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। जांच की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही हमें (इसके बारे में) पता चला, टेक्स्टबुक का सर्कुलेशन रोक दिया गया।”
उन्होंने जमशेदपुर में पत्रकारों से कहा, "भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर है और हम इसका बहुत सम्मान करते हैं। हमने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है। कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।" प्रधान जमशेदपुर में एक सेरेमनी में हिस्सा लेने आए थे, जहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर की नींव रखी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत ज्यादा बैकलॉग, और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं।
सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों के बाद कि वह धरती पर किसी को भी न्यायपालिका की ईमानदारी को खराब करने की इजाजत नहीं देगा, एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से टेक्स्टबुक हटा दी। सूत्रों ने कहा कि सरकार करिकुलम में विवादित रेफरेंस से नाराज थी। एनसीईआरटी ने बुधवार को इस चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करने के बाद 'गलत कंटेंट' के लिए माफी भी मांगी और कहा कि सही अधिकारियों से सलाह करके किताब को फिर से लिखा जाएगा।
