ED says TMC MLA played role of fund raising agent in school teacher recruitment scam स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में TMC विधायक ने धन जुटाने वाले एजेंट की निभाई भूमिका: ईडी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsED says TMC MLA played role of fund raising agent in school teacher recruitment scam

स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में TMC विधायक ने धन जुटाने वाले एजेंट की निभाई भूमिका: ईडी

विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने सोमवार को उन्हें 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। यह जांच पश्चिम बंगाल सरकार के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (कक्षा 9-12वीं) की अवैध नियुक्तियों से संबंधित है।

Niteesh Kumar भाषाTue, 26 Aug 2025 10:37 PM
share Share
Follow Us on
स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में TMC विधायक ने धन जुटाने वाले एजेंट की निभाई भूमिका: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार विधायक जीवन कृष्ण साहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके मुताबिक, साहा ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षकों के पद पर नौकरी दिलाने के बदले में अयोग्य उम्मीदवारों से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने के लिए एजेंट के रूप में काम किया। मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक साहा को सोमवार को संघीय जांच एजेंसी ने उनके आवास पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया था। छापेमारी उनके सहयोगियों और प्रसन्न कुमार रॉय नामक बिचौलिए के परिसरों पर भी की गई थी।

ये भी पढ़ें:दाढ़ी पर कमेंट, संगीत को बताया जायज; पाकिस्तान में मुस्लिम धर्मगुरु गिरफ्तार

विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने सोमवार को उन्हें 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। यह जांच पश्चिम बंगाल सरकार के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (कक्षा 9-12वीं) की अवैध नियुक्तियों से संबंधित है। आरोप है कि ऐसा पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) के अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र के तहत किया गया। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की ओर से शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए गए 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की नियुक्तियों को धोखाधड़ी करार देते हुए रद्द कर दिया था।

भारी रकम वसूलने के लिए एजेंट

ईडी ने आरोप लगाया कि साहा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के बदले अयोग्य उम्मीदवारों से भारी रकम वसूलने के लिए एजेंट के रूप में काम किया। ईडी ने कहा, 'अपराध की आय उनके अपने और उसकी पत्नी के बैंक खातों में जमा की गई थी।' एजेंसी ने कहा कि विभिन्न अभ्यर्थियों ने ईडी के पास दर्ज अपने बयानों में नियुक्तियों के बदले साहा को सीधे नकद भुगतान करने की पुष्टि की है।

परिसर से भागने की कोशिश की

एजेंसी ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान साहा ने परिसर से भागने की कोशिश की और अपने मोबाइल फोन को नाले में फेंककर/छिपाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की, जिसे बाद में तलाशी दल ने बरामद कर लिया। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में अपराध की आय सैकड़ों करोड़ रुपये में है और उसने अब तक 238 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और अप्रैल 2024 में आरोपपत्र भी दायर किया है।

West Bengal TMC
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।