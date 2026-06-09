हिंदू व्यापारियों पर ED रेड, पंजाब में एजेंसी के ऐक्शन पर बोले अरविंद केजरीवाल

62 साल के अरोड़ा को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर दिनभर की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अरोड़ा पंजाब में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे।

पंजाब में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान राज्य सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा समेत कई लोगों के ठिकानों पर अधिकारियों ने दबिश दी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इशारों में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ED के जरिए पंजाब के हिंदू व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है।

केजरीवाल ने लिखा, 'ED पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ED की रेड कर रही है। ED पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है - घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ED पार्टी का मुकाबला करेंगे।'

आप नेता अनुराग ढांडा ने हिंदू समुदाय को तंग करने के आरोप ईडी पर लगाए। उन्होंने लिखा, 'ED Party पंजाब के हिंदू व्यापारियों के मन में डर बिठाना चाहती है। कितने शर्म की बात है हिंदुओं के वोट मांगते हैं और हिंदुओं को ही बर्बाद करने पर तुले हैं ED Party वाले।'

ED की कार्रवाई ED ने मोबाइल फोन की बिक्री से संबंधित कथित 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी के सिलसिले में मंगलवार को नए सिरे से छापेमारी की कार्रवाई की। अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि पंजाब के जालंधर और लुधियाना तथा उत्तर प्रदेश के बरेली और नोएडा में लगभग छह परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिस परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उनमें अरोड़ा से जुड़ी कंपनी 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के मामले में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित आवास और व्यावसायिक कार्यालय दोनों शामिल हैं।

अरोड़ा हो चुके हैं गिरफ्तार 62 साल के अरोड़ा को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर दिनभर की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अरोड़ा पंजाब में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था।