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हिंदू व्यापारियों पर ED रेड, पंजाब में एजेंसी के ऐक्शन पर बोले अरविंद केजरीवाल

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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62 साल के अरोड़ा को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर दिनभर की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अरोड़ा पंजाब में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे।

हिंदू व्यापारियों पर ED रेड, पंजाब में एजेंसी के ऐक्शन पर बोले अरविंद केजरीवाल

पंजाब में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान राज्य सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा समेत कई लोगों के ठिकानों पर अधिकारियों ने दबिश दी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इशारों में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ED के जरिए पंजाब के हिंदू व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है।

केजरीवाल ने लिखा, 'ED पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ED की रेड कर रही है। ED पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है - घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ED पार्टी का मुकाबला करेंगे।'

आप नेता अनुराग ढांडा ने हिंदू समुदाय को तंग करने के आरोप ईडी पर लगाए। उन्होंने लिखा, 'ED Party पंजाब के हिंदू व्यापारियों के मन में डर बिठाना चाहती है। कितने शर्म की बात है हिंदुओं के वोट मांगते हैं और हिंदुओं को ही बर्बाद करने पर तुले हैं ED Party वाले।'

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ED की कार्रवाई

ED ने मोबाइल फोन की बिक्री से संबंधित कथित 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी के सिलसिले में मंगलवार को नए सिरे से छापेमारी की कार्रवाई की। अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि पंजाब के जालंधर और लुधियाना तथा उत्तर प्रदेश के बरेली और नोएडा में लगभग छह परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिस परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उनमें अरोड़ा से जुड़ी कंपनी 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के मामले में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित आवास और व्यावसायिक कार्यालय दोनों शामिल हैं।

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अरोड़ा हो चुके हैं गिरफ्तार

62 साल के अरोड़ा को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर दिनभर की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अरोड़ा पंजाब में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था।

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जेल में मिलने पहुंचे थे

कुछ समय पहले ही केजरीवाल और मान हरियाणा के गुरुग्राम में जेल में कैद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात करने पहुंचे थे। अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आप ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर पार्टी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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