सबरीमाला सोना चोरी मामले में ED का एक्शन, सुबह-सुबह 21 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

ईडी ने हाल ही में केरल पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की जांच केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में SIT की ओर से पहले से ही की जा रही है।

Jan 20, 2026 09:26 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सबरीमाला में सोने की चोरी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 3 राज्यों में मंगलवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगभग 21 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि संघीय जांच एजेंसी बेंगलुरु में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है।

ईडी ने हाल ही में केरल पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की जांच केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में राज्य के विशेष जांच दल (SIT) की ओर से पहले से ही की जा रही है। यह जांच कई अनियमितताओं से संबंधित है, जिनमें आधिकारिक कदाचार, प्रशासनिक चूक और भगवान अयप्पा मंदिर की विभिन्न कलाकृतियों से सोना चोरी करने की आपराधिक साजिश शामिल है।

मुख्य पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ

सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर से सोने के गबन की जांच कर रही SIR ने कुछ दिनों पहले मंदिर के मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया था। पुजारी को कोच्चि स्थित एसआईटी कार्यालय ले जाया गया, जहां जांचकर्ता उनसे मंदिर में किए गए विवादास्पद स्वर्ण-चढ़ाई कार्यों के दौरान सोने की वस्तुओं को हटाने, प्रमाणित करने और संभालने से संबंधित मामलों पर पूछताछ की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड और बयानों में तालमेल नहीं स्थापित होने के बाद हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक हो गया।

आखिर क्या है यह पूरा मामला

यह मामला इस आरोप पर केंद्रित है कि 2019 में सोने की परत चढ़ाने के लिए गर्भगृह, दरवाजों के फ्रेम और द्वारपालक मूर्तियों से हटाई गई सोने की चादरें व आभूषण पूरी तरह से वापस नहीं किए गए थे। सोने के एक हिस्से को तांबा या अन्य निम्न धातुओं के रूप में गलत तरीके से हटाया गया होगा, जिससे हेराफेरी आसान हो गई। यह जानकारी विभिन्न चरणों में तैयार किए गए दस्तावेजों, इन्वेंट्री सूचियों और सत्यापन रिपोर्टों में सामने आई। केरल उच्च न्यायालय इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने पवित्र मंदिर की संपत्तियों से जुड़े मामले में जवाबदेही की कमी पर चिंता व्यक्त की थी।

