ED केंद्र ने भेजी, फिर राहुल गांधी पर क्यों भड़के विजयन? बोले- उन्हें सुकून मिल गया होगा

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के आवास पर बुधवार की ईडी की टीम ने छापा मारा। कार्यकर्ताओं के तमाम विरोध के बीच यह छापा पूरा हुआ। इसके बाद विजयन ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राहुल गांधी के ऊपर भी जमकर हमला बोला।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के आवास पर आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड पड़ी है। दोपहर में हुई इस घटना के बाद ही राज्य की राजनीति उबाल पर है। पूर्व सीएम विजयन ने इस रेड के बाद केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ दबाव की राजनीति कर रही है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने राज्य की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड वाली घटना से राहुल गांधी जैसे नेताओं को सुकून मिल गया होगा।

ईडी रेड के बाद मीडिया से बात करते हुए पी, विजयन ने कहा कि राज्य की केरल सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ होने वाली ईडी की कार्रवाई का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा, "ईडी लंबे समय से मेरे घर की तलाशी लेना चाह रही थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को, खासकर राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों को बहुत संतुष्टि मिली होगी। केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली ईडी की कार्रवाइयों पर कांग्रेस का रुख यह है कि उन्हें(कांग्रेस को) छोड़कर बाकी सभी पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए।"

सीपीआई एम के नेता यही नहीं रुके उन्होंने सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आखिर अभी तक उनके घर पर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा है। आखिर क्यों सरकार ने उन्हें अभी तक ईडी के माध्यम से गिरफ्तार नहीं करवाया है। बता दें, वामपंथी पार्टियों का हमेशा से यह तर्क रहता है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर उनके खिलाफ साझा अभियान चलाती हैं। विजयन से पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने भी राज्य की कांग्रेस सरकार के ऊपर ईडी को रेड करने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया।