रेलवे और फोर्स में सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ा घोटाला, ED की 6 राज्यों के 15 शहरों में छापेमारी

संक्षेप:

यह गैंग फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा करता था। ऐसे ईमेल एड्रेस तैयार किए जाते थे, जिन्हें देखने से लगता था कि वास्तव में किसी सरकारी विभाग की ओर से ही भेजा गया है। यही नहीं लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इस फ्रॉड गैंग ने कुछ लोगों के खातों में 2 से 3 महीने सैलरी भी भेजी थी।

Jan 08, 2026 11:35 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के 6 राज्यों के 15 शहरों में गुरुवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी है। ईडी की यह रेड सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे स्कैम को लेकर है। इसके तहत एक संगठित गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। उनकी ओर से लोगों को फर्जी ही नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर आदि जारी किए जा रहे थे। खासतौर पर भारतीय रेलवे और 40 अन्य सरकारी विभागों में भर्तियों के नाम पर यह स्कैम चल रहा था। रेलवे के अलावा डाक विभाग, वन विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, डीडीए और राजस्थान सचिवालय आदि के नाम पर यह ठगी की जा रही थी।

यह गैंग फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा करता था। ऐसे ईमेल एड्रेस तैयार किए जाते थे, जिन्हें देखने से लगता था कि वास्तव में किसी सरकारी विभाग की ओर से ही भेजा गया है। यही नहीं लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इस फ्रॉड गैंग ने कुछ लोगों के खातों में 2 से 3 महीने सैलरी भी भेजी थी। इन लोगों को आरपीएफ, टीटीई की नौकरी देने का झांसा दिया जाता था। इन्हें दो से तीन महीने तक सैलरी के नाम पर भी रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसी के नाम पर उसने ठगी कर लेते थे। रेलवे में टेक्नीशियन जैसे पदों पर भी यह ठगी की जाती थी।

6 राज्यों के 15 शहरों में ईडी की रेड

फिलहाल ईडी इस मामले में बिहार, बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में छापेमारी कर रहा है। इन 6 राज्यों के कुल 15 शहरों में ईडी की रेड जारी हैं। यूपी के गोरखपुर में ईडी ने 2 स्थानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा इलाहाबाद में 1 और लखनऊ में भी एक जगह छापेमारी चल रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर और मोतिहारी में भी 2 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इस गैंग के 2 ठिकानों की जानकारी मिली है। यहां छापेमारी चल रही है। इसके अलावा चेन्नै, राजकोट में भी छापे चल रहे हैं। केरल के भी 4 शहरों में ईडी ने रेड मारी है।

