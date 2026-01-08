रेलवे और फोर्स में सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ा घोटाला, ED की 6 राज्यों के 15 शहरों में छापेमारी

संक्षेप: यह गैंग फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा करता था। ऐसे ईमेल एड्रेस तैयार किए जाते थे, जिन्हें देखने से लगता था कि वास्तव में किसी सरकारी विभाग की ओर से ही भेजा गया है। यही नहीं लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इस फ्रॉड गैंग ने कुछ लोगों के खातों में 2 से 3 महीने सैलरी भी भेजी थी।

देश के 6 राज्यों के 15 शहरों में गुरुवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी है। ईडी की यह रेड सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे स्कैम को लेकर है। इसके तहत एक संगठित गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। उनकी ओर से लोगों को फर्जी ही नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर आदि जारी किए जा रहे थे। खासतौर पर भारतीय रेलवे और 40 अन्य सरकारी विभागों में भर्तियों के नाम पर यह स्कैम चल रहा था। रेलवे के अलावा डाक विभाग, वन विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, डीडीए और राजस्थान सचिवालय आदि के नाम पर यह ठगी की जा रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह गैंग फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा करता था। ऐसे ईमेल एड्रेस तैयार किए जाते थे, जिन्हें देखने से लगता था कि वास्तव में किसी सरकारी विभाग की ओर से ही भेजा गया है। यही नहीं लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इस फ्रॉड गैंग ने कुछ लोगों के खातों में 2 से 3 महीने सैलरी भी भेजी थी। इन लोगों को आरपीएफ, टीटीई की नौकरी देने का झांसा दिया जाता था। इन्हें दो से तीन महीने तक सैलरी के नाम पर भी रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसी के नाम पर उसने ठगी कर लेते थे। रेलवे में टेक्नीशियन जैसे पदों पर भी यह ठगी की जाती थी।