आई-पैक पर ED की छापेमारी का मामला पहुंचा SC; बंगाल सरकार ने दायर की केविएट, क्या मांग

संक्षेप:

ममता बनर्जी ने ईडी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ईडी ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और ममता के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का अनुरोध किया।

Jan 10, 2026 03:08 pm IST
पश्चिम बंगाल सरकार ने आई-पैक के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की है। इसमें अपील की गई है कि राजनीतिक परामर्श फर्म के खिलाफ ED की रेड के सिलसिले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। किसी वादी की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में केविएट दायर की जाती है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

ईडी ने गुरुवार को करोड़ों रुपये के कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कोलकाता में आई-पैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन परिसरों में प्रवेश किया, जहां तलाशी ली जा रही थी और कई दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने साथ ले गईं।

ED ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की कार्रवाई?

ममता ने ईडी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ईडी ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और ममता के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का अनुरोध किया। ईडी का आरोप है कि जैन के घर पर छापेमारी के दौरान ममता ने पुलिस की मदद से एजेंसी के पास से आपत्तिजनक (अपराध-सिद्ध करने वाले) दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

वहीं, राजनीतिक परामर्शदाता कंपनी आई-पैक ने शुक्रवार को कहा कि ईडी की छापेमारी ने चिंताजनक मिसाल पेश की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए इस घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही इस कंपनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वह निडर और अविचलित होकर अपना काम जारी रखेगी। आई-पैक ने एक बयान में कहा, 'एक पेशेवर संगठन के लिए कल का दिन कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण था। हमें लगता है कि यह गंभीर चिंता पैदा करता है, फिर भी हमने पूरा सहयोग किया है और कानून के सम्मान में आगे भी सहयोग जारी रखेंगे।'

