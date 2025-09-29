ed may attach properties of cricketers and actors yuvraj singh suresh raina betting case युवराज, रैना समेत इन हस्तियों की जब्त हो सकती है संपत्ति, 1xBet बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी तैयारी, India News in Hindi - Hindustan
युवराज, रैना समेत इन हस्तियों की जब्त हो सकती है संपत्ति, 1xBet बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी तैयारी

ऑनलाइन बेटिंग प्लैटफॉर्म 1xBet से अवैध कमाई करने के आरोप में ईडी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कई नामी खिलाड़ियों और अभिनेताओं की संपत्ति ईडी जब्त कर सकती है

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:37 AM
ऑनलाइन बेटिंग मामले में कई क्रिकेटर और फिल्मी हस्तियों पर गाज गिर सकती है। जानकारी के मुताबिक 1xBet ऑनलाइन बेटिंग प्लैटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी खिलाड़ियों और ऐक्टर्स की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। कई बार समन जारी करने के बाद भी खिलाड़ी और अभिनेता पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। जानकारी यही है कि सिलेब्रिटीज ने एंडोर्समेंट फीस से संपत्तियां खरीदी हैं। ऐसे में इन संपत्तियों को अपराध की आय बताया गया है।

किन खिलाड़ियो और अभिनेताओं का है नाम

आवैध ऑनलाइन गैंबलिंग के मामले में कई क्रिकेटर जांच के घेरे में हैं। बीते दिनों अभिनेता सोनू सूद ईडी के सामने पेश भी हुए थे। वहीं इस लिस्ट में मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी ईडी ने समन भेजा था लेकिन वह विदेश में थीं और इसलिए पेश नहीं हो पाईँ। बता दें कि रौतेला 1xBet ऐप की भारत में ऐंबेसडर थीं।

खिलाड़ियों की बात करें तो युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन का इस लिस्ट में नाम है। ईडी जांच कर रही है कि इन हस्तियों ने अवैध तरीके से कमाए पैसे से विदेश में भी संपत्ति खरीदी है। ईडी जल्द इस मामले में चार्जशीट भी फाइल कर सकती है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए संपत्ति का ब्यौरा, बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन के बारे में ईडी सारी जानकारी जुटा रही है।

1xBet ने भारत में खूब पैर पसारे

ऑनलाइन बेटिंग प्लैटफॉर्म ने भारत में खूब पैर पसार लिए थे। जानकारी के मुताबिक इस ऐप पर 22 करोड़ से ज्यादा यूजर थे। केंद्र सरकार ने बेटिंग प्लैटफॉर्म्स पर सख्ती दिखाई है और कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ईडी पता लगा रही है कि इस ऐप के प्रमोटर किस तरह से विदेश में बैठकर भारत में यह नेटवर्क चला रहे हैं। फेयरप्ले नाम के बेटिंग ऐप के मामले में ईडी ने दुबई में कई संपत्तियां जब्त की हैं।

फेयरप्ले अवैध तरीके से क्रिकेट मैच का ब्रॉडकास्ट भी करता था। वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि अवैध तरीके से मैच के ब्रॉडकास्ट की वजह से उसे 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।