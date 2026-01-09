हाई कोर्ट में टली सुनवाई, अब SC की तैयारी? ममता बनर्जी के खिलाफ ED की नई रणनीति क्या

संक्षेप: ED ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीनियर पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की CBI से जांच कराने की मांग की है। इन लोगों पर I-PAC और उसके डायरेक्टर के खिलाफ ED की रेड में रुकावट डालने के आरोप हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस सुव्रा घोष के कोर्टरूम में हंगामे के बाद शुक्रवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के दफ्तर और इसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई टाल दी गई। दरअसल, जैसे ही जस्टिस सुव्रा घोष की पीठ के सामने मामला उठाया गया, तो बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग उनके कोर्टरूम में घुस आए और "ज़बरदस्त गड़बड़ी और हंगामा" करने लगे। इससे नाराज होकर जस्टिस घोष ने सुनवाई स्थगित कर दी और कोर्टरूम से बाहर आ गईं।

इससे पहले जस्टिस घोष ने कोर्टरूम में गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए कई बार अनुरोध किया, बावजूद इसके शांति स्थापित नहीं हो सकी। वहां मौजूद लोगों ने उनके अनुरोधों को अनसुना कर दिया। नतीजतन, पीठ ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी की दोपहर तक के लिए टाल दी।

ED जा सकती है SC: सूत्र अब सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ED की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ED के वकीलों का तर्क है कि निष्पक्ष फैसले के लिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छा मंच है। बहरहाल, सूत्रों ने कहा कि ED के वकील सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

ममता के खिलाफ CBI जांच चाहती है ED बता दें कि ED ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीनियर पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की CBI से जांच कराने की मांग की है। इन लोगों पर गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC और उसके डायरेक्टर के खिलाफ ED की छापेमारी में कथित तौर पर रुकावट डालने के आरोप हैं। ED ने अपनी याचिका में उन डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान को वापस करने की भी मांग की गई है, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने I-PAC से जुड़े ठिकानों से उठा लिए थे।

TMC भी पहुंची है हाई कोर्ट दूसरी ओर, TMC ने भी हाई कोर्ट में ऐसी ही एक याचिका दायर कर केंद्रीय एजेंसी को पार्टी से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। बनर्जी ने शुक्रवार को इन छापों के विरोध में कोलकाता के जादवपुर से हाजरा क्रॉसिंग तक मार्च किया। उन्होंने ED पर BJP के पॉलिटिकल टूल के तौर पर काम करने और अपनी पार्टी की अंदरूनी रणनीति "चुराने" का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले सेंट्रल एजेंसी की छापेमारी के दौरान I-PAC से जुड़े परिसर में जाने में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।