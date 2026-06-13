बंगाल में ED ने दी दस्तक, ममता के MLA मदन मित्रा के घर छापेमारी; क्या है मामला?

दिलचस्प बात यह है कि इस छापेमारी से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार रात को ही मदन मित्रा ने कमरहटी नगरपालिका के चेयरमैन गोपाल साहा के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था।

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार सुबह से ही बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में लगभग छह से सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के तहत ईडी की एक टीम कमरहटी से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर विधायक मदन मित्रा के आवास पर भी पहुंची है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मदन मित्रा के भवानीपुर और कालीघाट स्थित दोनों आवासों पर सुबह से ही गहन तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि, छापेमारी के वक्त मदन मित्रा किस घर में मौजूद हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मदन मित्रा के अलावा ईडी की एक अन्य टीम बेहाला इलाके में भी कुछ ठिकानों पर तलाशी ले रही है।

केंद्रीय एजेंसी राज्य के कई नगर निकायों में हुए कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कमरहटी नगरपालिका में हुई भर्तियों से जुड़े कुछ अहम सुरागों और दस्तावेजों की तलाश में ही केंद्रीय अधिकारी विधायक के घर पहुंचे हैं।

मदन मित्रा ने की थी पार्षदों के इस्तीफे की मांग दिलचस्प बात यह है कि इस छापेमारी से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार रात को ही मदन मित्रा ने कमरहटी नगरपालिका के चेयरमैन गोपाल साहा के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कमरहटी के सभी टीएमसी पार्षदों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था।

मदन मित्रा ने कहा था, "कमरहटी नगरपालिका के चेयरमैन गोपाल साहा के साथ जिस तरह का गंदा व्यवहार किया गया और नागरिक सेवाएं रोकी गईं उसके बाद उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी पार्षदों और टीएमसी समर्थकों को इसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। भाजपा के इस अपमानजनक रवैये का एकमात्र जवाब इस्तीफा है। मैं वादा करता हूं कि अगले चुनाव में हर वार्ड में टीएमसी को जिताकर फिर से नगर पालिका पर पार्टी का झंडा फहराऊंगा। मुझ पर भरोसा रखें।"

इस ऐलान के अगले ही दिन सुबह उनके दो ठिकानों पर ईडी की दबिश को लेकर राज्य में सियासी पारा गरमा गया है।

संकट में घिरी टीएमसी और मदन मित्रा हालिया विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को राज्य में करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भाजपा की इस लहर के बावजूद मदन मित्रा अपनी कमरहटी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। इसके बावजूद मौजूदा समय में उनकी पार्टी गहरे संकट से गुजर रही है। टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है।