TMC की कैंडिडेट लिस्ट चुराने आई है ED; कोलकाता में I-PAC के ठिकानों पर रेड के बीच ममता बोलीं

संक्षेप: जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, साल्ट लेक कार्यालय के बाहर टीएमसी नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को उस समय भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मशहूर राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक (I-PAC) से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ईडी की टीम ने कोलकाता में दो प्रमुख स्थानों पर तलाशी ली। ईडी ने साल्ट लेक के सेक्टर V स्थित गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग स्थित आई-पैक का मुख्य कार्यालय पर छापेमारी की। इसके अलावा आई-पैक के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रतीक जैन का आवास भी खंगाला। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का बेहद अहम सदस्य माना जाता है।

मौके पर पहुंचीं मुख्यमंत्री जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, साल्ट लेक कार्यालय के बाहर टीएमसी नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी स्थिति का जायजा लेने पहले एक स्थान पर गईं और बाद में सेक्टर V स्थित कार्यालय की ओर रुख किया।

उम्मीदवारों की लिस्ट चुराने का आरोप संवाददाताओं से बात करते हुए ममता बनर्जी ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ED हमारे आईटी कार्यालय में हमारे उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं और अन्य गोपनीय दस्तावेज इकट्ठा करने आई है। यह सीधे तौर पर हमारी राजनीतिक सामग्री तक पहुंचने की कोशिश है।"