TMC की कैंडिडेट लिस्ट चुराने आई है ED; कोलकाता में I-PAC के ठिकानों पर रेड के बीच ममता बोलीं

संक्षेप:

जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, साल्ट लेक कार्यालय के बाहर टीएमसी नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे।

Jan 08, 2026 01:10 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को उस समय भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मशहूर राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक (I-PAC) से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है।

ईडी की टीम ने कोलकाता में दो प्रमुख स्थानों पर तलाशी ली। ईडी ने साल्ट लेक के सेक्टर V स्थित गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग स्थित आई-पैक का मुख्य कार्यालय पर छापेमारी की। इसके अलावा आई-पैक के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रतीक जैन का आवास भी खंगाला। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का बेहद अहम सदस्य माना जाता है।

मौके पर पहुंचीं मुख्यमंत्री

जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, साल्ट लेक कार्यालय के बाहर टीएमसी नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी स्थिति का जायजा लेने पहले एक स्थान पर गईं और बाद में सेक्टर V स्थित कार्यालय की ओर रुख किया।

उम्मीदवारों की लिस्ट चुराने का आरोप

संवाददाताओं से बात करते हुए ममता बनर्जी ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ED हमारे आईटी कार्यालय में हमारे उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं और अन्य गोपनीय दस्तावेज इकट्ठा करने आई है। यह सीधे तौर पर हमारी राजनीतिक सामग्री तक पहुंचने की कोशिश है।"

आई-पैक और टीएमसी का संबंध

आई-पैक वही फर्म है जिसे टीएमसी ने अपने चुनाव अभियानों और रणनीतियों के प्रबंधन के लिए अनुबंधित किया है। प्रतीक जैन जैसे अधिकारियों की सक्रिय भूमिका पार्टी के टिकट वितरण और प्रचार अभियान में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। टीएमसी का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई पार्टी के मनोबल को तोड़ने और उसकी रणनीतियों को उजागर करने के लिए की गई है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Mamata Banerjee
