ED ने तीन करोड़ में नीलाम किया हेलीकॉप्टर, 800 करोड़ के पोंजी घोटाले में किया था जब्त
ED ने कहा कि जांच एजेंसी ने धनशोधन निवारण नियम, 2013 के तहत गठित निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें जब्त किये गये विमान को बेचने की अनुमति मांगी गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हैदराबाद की एक कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन की जांच के तहत जब्त किए गए एक व्यावसायिक विमान को तीन करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया है। यह कार्रवाई करोड़ों रुपये के लगभग 800 करोड़ पोंजी घोटाले के जरिये निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों से जुड़े मामले में की गई है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शमशाबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा 'हॉकर 800ए' विमान, कंपनी "कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड" के खिलाफ मामले में मार्च 2025 में की गई तलाशी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जब्त किया गया था।
ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके बाद जांच एजेंसी ने धनशोधन निवारण नियम, 2013 के तहत गठित निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें जब्त किये गये विमान को बेचने की अनुमति मांगी गई। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण ने नवंबर 2025 में ईडी को जब्त किए गए विमान की नीलामी की अनुमति दे दी।
ईडी के अनुसार इस विमान को एक जुलाई को 'मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड' (एमएसटीसी) के माध्यम से तीन करोड़ रुपये के मूल्य पर नीलाम किया गया। इसने कहा कि इस धन का उपयोग ईडी द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक निवेशकों को क्षतिपूर्ति/वापसी के लिए किया जाएगा, बशर्ते कि इसके लिए धनशोधन रोधी कानून के तहत स्थापित विशेष अदालत की अनुमति प्राप्त हो।
पोंजी स्केम में लगभग 800 करोड़ की ठगी
धनशोधन का यह मामला साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा 'कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड (फाल्कन ग्रुप), इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमरदीप कुमार और कुछ अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है। आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने एक पोंजी योजना के माध्यम से निवेशकों को उनके द्वारा निवेश की गई राशि से अधिक 'रिटर्न' देने का झांसा देकर लगभग 792 करोड़ रुपये की ठगी की।
ईडी ने भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक की पत्नी की 58 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
वहीं, एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर धन को दूसरे मद में व्यय करने से जुड़े धनशोधन मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल की पत्नी रितु सिंघल की करीब 58 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में इंदौर (मध्य प्रदेश) में भूखंड और एक रिहायशी संपत्ति का हिस्सा, साथ ही रितु सिंघल के नाम पर इक्विटी शेयर और बैंक में जमा राशि शामिल है। ईडी ने बताया कि 24 जून को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था और इन संपत्तियों की कुल कीमत 58.34 करोड़ रुपये है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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