सट्टेबाजी केस में ED का बड़ा ऐक्शन, युवराज-सोनू सूद समेत कई हस्तियों की प्रॉपर्टी जब्त

संक्षेप: सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, नेहा शर्मा और अन्य की संपत्तियां जब्त करते हुए बड़ा ऐक्शन लिया है।

सट्टेबाजी मंच ‘1एक्सबेट’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ा ऐक्शन लिया है। उसने कई क्रिकेटर्स और एक्टर्स की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एजेंसी ने क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, नेहा शर्मा और अन्य की संपत्तियां अटैच की हैं। इस मामले में एजेंसी कई क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से पूछताछ कर चुकी हैं, जिसके बाद संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। संघीय जांच एजेंसी ने इससे पहले इसी मामले में पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना से इसी तरह पूछताछ के बाद उनकी 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इस महीने की शुरुआत में एक्ट्रेस नेहा शर्मा ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच ‘1एक्सबेट’ से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुई थीं। अधिकारियों ने बताया कि शर्मा (38) का बयान मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया जा रहा। वह कुछ विज्ञापनों के माध्यम से सट्टेबाजी मंच से जुड़ी हुई थीं। कुराकाओ में पंजीकृत, ‘1एक्सबेट’ को पोर्टल द्वारा सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज ऐप बताया गया है। ईडी ने कहा कि ‘1एक्सबेट’ भारत में बिना अनुमति के काम कर रहा था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के मकसद से विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रहा था।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत में वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाया गया है। इस मामले में दो क्रिकेटरों की संपत्ति कुर्क किए जाने के अलावा ईडी ने इस जांच के तहत खेलजगत की हस्तियां युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला (‘1एक्सबेट’ की भारतीय ब्रांड एंबेसडर), मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली अभिनेता) से भी पूछताछ की थी।

ईडी के अनुमान के मुताबिक यह करीब एक हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पिछले महीने संघीय एजेंसी ने बताया था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट ‘1एक्सबेट’ के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धवन (39) का दिल्ली स्थित करीब 4.5 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक भखंड और रैना (38) के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया गया है।