Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

I-PAC पर ईडी का ऐक्शन, डायरेक्टर विनेश चंदेल दिल्ली से गिरफ्तार

Apr 13, 2026 10:23 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रवर्तन निदेशालय ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी की तरफ से सोमवार को बताया गया कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है।

I-PAC पर ईडी का ऐक्शन, डायरेक्टर विनेश चंदेल दिल्ली से गिरफ्तार

राजनीतिक पार्टियों को सलाह देने का काम करने वाली फर्म आई-पैक के निदेशक और सह संस्थापक विनेश चंदेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी की तरफ से सोमवार को बताया गया कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है।

इससे पहले 2 अप्रैल को ईडी ने चंदेल के दिल्ली स्थित कार्यालय, आई-पीएसी के सह-संस्थापक ऋषि राज सिंह के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के मुंबई स्थित कार्यालय सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को इस मामले के सिलसिले में आई-पीएसी कार्यालय और इसके संस्थापक और निदेशकों में से एक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद उस समय विवाद खड़ा हो गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उक्त स्थानों पर पहुंचीं। इसके बाद यह मामला कोर्ट भी पहुंचा था, जहां ममता बनर्जी को कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।