सिर्फ कड़े शब्दों में टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा… पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

संक्षेप: इससे पहले 23 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए कोर्ट ने नगर निकाय अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी और BMC के अधिकारियों के वेतन रोकने की चेतावनी भी दी थी।

मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अर्थव्यवस्था पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का जल्द से जल्द आकलन करने की जरूरत है और महज कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। कोर्ट में आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की हालिया टिप्पणी का जिक्र हुआ था।

दरअसल वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी डेरियस खंबाटा ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के बयान का हवाला दिया था। गोपीनाथ ने कहा था कि प्रदूषण भारत के लिए टैरिफ से भी बड़ा आर्थिक खतरा है। अर्थशास्त्री ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की बैठक में ये टिप्पणियां की थीं। खंबाटा ने कहा कि प्रदूषण की आर्थिक लागत का विश्लेषण करना आवश्यक है।

इससे पहले अदालत ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 2023 में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए नगर निकायों और अन्य प्राधिकारों को कई निर्देश जारी किए थे। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 23 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के उसके आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए नगर निकाय अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शीर्ष अधिकारियों के वेतन रोकने की भी चेतावनी दी थी।