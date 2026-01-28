Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newseconomic impact of air pollution needs to be assessed says Bombay High Court
सिर्फ कड़े शब्दों में टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा… पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

सिर्फ कड़े शब्दों में टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा… पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

संक्षेप:

इससे पहले 23 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए कोर्ट ने नगर निकाय अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी और BMC के अधिकारियों के वेतन रोकने की चेतावनी भी दी थी।

Jan 28, 2026 08:13 am ISTJagriti Kumari भाषा, मुंबई
share Share
Follow Us on

मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अर्थव्यवस्था पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का जल्द से जल्द आकलन करने की जरूरत है और महज कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। कोर्ट में आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की हालिया टिप्पणी का जिक्र हुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी डेरियस खंबाटा ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के बयान का हवाला दिया था। गोपीनाथ ने कहा था कि प्रदूषण भारत के लिए टैरिफ से भी बड़ा आर्थिक खतरा है। अर्थशास्त्री ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की बैठक में ये टिप्पणियां की थीं। खंबाटा ने कहा कि प्रदूषण की आर्थिक लागत का विश्लेषण करना आवश्यक है।

इससे पहले अदालत ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 2023 में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए नगर निकायों और अन्य प्राधिकारों को कई निर्देश जारी किए थे। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 23 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के उसके आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए नगर निकाय अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शीर्ष अधिकारियों के वेतन रोकने की भी चेतावनी दी थी।

ये भी पढ़ें:पलूशन फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती के संकेत; SC ने 4 हफ्ते में मांगा एक्शन प्लान
ये भी पढ़ें:हम सुपर एक्सपर्ट नहीं लेकिन आप फेल रहे... दिल्ली पलूशन पर किस पर भड़के CJI

मंगलवार को कोर्ट ने बिना कोई निर्देश पारित किए बिना मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी। हालांकि कोर्ट ने मौखिक रूप से अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘प्रदूषण के आर्थिक प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।’ पीठ ने कहा, “कठोर शब्दों से कोई परिणाम नहीं निकलेगा।”

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
High Court News air pollution
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।