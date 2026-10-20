चुनाव आयोग के पोर्टल में बंगाल के लिए अलग नियम? अधिकारियों पर पाबंदी का खुलासा

ECINET पोर्टल के ऑडिट में पश्चिम बंगाल के ERO और AERO की मतदाता फॉर्म और सुनवाई डैशबोर्ड तक पहुंच पर पाबंदी का प्रावधान मिला। जानिए कोड में क्या सामने आया और ऑडिट इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर सका?

बंगाल में SIR के बीच ECINET को लेकर नया खुलासा, अधिकारियों की पहुंच पर उठे सवाल (फाइल फोटो- ANI)

चुनाव आयोग के डिजिटल पोर्टल ECINET के कोड की जांच में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के लिए अलग से पहुंच संबंधी पाबंदी का पता चला है। एक स्वतंत्र ऑडिट के मुताबिक, पोर्टल में ऐसा प्रावधान मौजूद है, जो केवल पश्चिम बंगाल के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को मतदाताओं के गणना फॉर्म की जानकारी देखने और नोटिस व सुनवाई से जुड़े डैशबोर्ड तक पहुंचने से रोक सकता है।

नागरिक तकनीक से जुड़ी पहल 'चर्चाग्राम' की ओर से किए गए इस ऑडिट में पाया गया कि पश्चिम बंगाल के लिए यह पाबंदी कोड में अलग से दर्ज है। दूसरे राज्यों के लिए इसी तरह की पाबंदी नहीं मिली। हालांकि, ऑडिट यह पता नहीं लगा सका कि इस प्रावधान का वास्तव में इस्तेमाल किया गया है या इसे पहली बार कब लागू किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स भी इस ऑडिट के निष्कर्षों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

क्या मिला ऑडिट में? चर्चाग्राम के डेटा साइंटिस्ट सौरव राजपूत ने 2, 6, 7 और 9 अक्टूबर को पोर्टल की जांच की। इसमें पाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण के पेज पर अधिकारियों के लिए ‘व्यू एन्यूमरेशन फॉर्म डिटेल्स’ का विकल्प उपलब्ध था, लेकिन पश्चिम बंगाल के ERO और AERO को इससे अलग रखा गया था।