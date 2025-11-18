चुनाव से पहले अब असम में भी अपडेट होगी वोटर लिस्ट, लेकिन सबसे अलग SIR क्यों?
भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) कराने की घोषणा की है। यह पुनरीक्षण वर्ष 2026 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और यह उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से अलग होगा, जिसे आयोग फिलहाल 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चला रहा है। असम के लिए यह अलग व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि राज्य में नागरिकता से जुड़े संवेदनशील मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट-निगरानी वाले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़ंस (NRC) की प्रक्रिया जारी है।
क्या कहा निर्वाचन आयोग ने?
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग के सचिव पवन दिवान ने लिखा कि आयोग ने निर्णय लिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत, 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानते हुए विशेष पुनरीक्षण (SR) किया जाए। अन्य राज्यों में चल रहे SIR अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर खाली फॉर्म के आधार पर सत्यापन करते हैं, लेकिन असम में BLO को पहले से भरी हुई सूची दी जाएगी, जिसमें मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।
कड़े सत्यापन निर्देश
निर्वाचन आयोग ने सभी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों (ERO) को निर्देश दिया है कि-
- कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे।
- कोई भी अयोग्य या अवैध व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
- ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले सभी तार्किक त्रुटियों, पते की मानकीकरण, और फोटोग्राफ की गुणवत्ता जांच पूरी की जाए।
- सिस्टम और फील्ड रिपोर्ट से पहचानी गई सभी डुप्लिकेट प्रविष्टियों को BLO द्वारा सत्यापन के बाद 100 प्रतिशत हटाया जाए।
आधार नंबर स्वैच्छिक
ECI ने स्पष्ट किया कि आवेदक आधार नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आधार न देने की स्थिति में किसी भी नागरिक का नाम शामिल करने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही किसी का नाम हटाया जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आयोग के निर्णय की सराहना की। उन्होंने X पर लिखा कि असम सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानते हुए विशेष पुनरीक्षण करवाने के निर्णय का स्वागत करती है। इससे सभी पात्र नागरिकों के लिए साफ़, अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने में पूर्ण सहयोग देगी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह विशेष पुनरीक्षण?
असम में नागरिकता और मतदाता पंजीकरण वर्षों से संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। NRC की अद्यतन प्रक्रिया, विदेशी निवासियों की पहचान से जुड़े मामले और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए निर्वाचन आयोग सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।