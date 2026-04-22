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चुनाव से पहले ECI का बड़ा ऐक्शन, तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल में 1072 करोड़ की नकदी-ड्रग्स जब्त

Apr 22, 2026 05:21 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 2026 के विधानसभा चुनावों और उप-चुनावों के दौरान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, सोने-चांदी सहित कुल जब्ती का आंकड़ा 1,072.13 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

चुनाव से पहले ECI का बड़ा ऐक्शन, तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल में 1072 करोड़ की नकदी-ड्रग्स जब्त

चुनाव से पहले ECI का ऐक्शन ताबड़तोड़ जारी है। चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 2026 के विधानसभा चुनावों और उप-चुनावों के दौरान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, सोने-चांदी सहित कुल जब्ती का आंकड़ा 1,072.13 करोड़ रुपये पहुंच गया है। आयोग के अनुसार, 26 फरवरी से 22 अप्रैल 2026 तक, दोनों राज्यों में कुल 1,072.13 करोड़ रुपये की जब्तियां की गई हैं। इनमें तमिलनाडु में 599.24 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल में 472.89 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त हुई है। आयोग के अनुसार, चुनावी उल्लंघनों से जुड़ी जब्तियों में दोनों राज्यों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।

चुनाव आयोग ने बताया कि दोनों राज्यों में फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीमों (SST) को व्यापक स्तर पर तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5,011 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें और 5,363 स्टैटिक सर्विलांस टीमें सक्रिय हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,728 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें और 2,221 स्टैटिक सर्विलांस टीमें कार्यरत हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी जोर दिया गया है कि आम नागरिकों को जांच के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां भी गठित की गई हैं।

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चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत C-Vigil मॉड्यूल के माध्यम से ECINET पोर्टल पर दर्ज कराएं। आयोग का मानना है कि ये जब्तियां हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। चुनाव आयोग लगातार दोनों राज्यों में निगरानी बनाए हुए है और फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टैटिक सर्विलांस टीमों तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से सख्त कार्रवाई जारी है।

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अयोग के अनुसार, विशेष पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने पर जोर दिया है। इस दौरान आयोग ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके बावजूद प्रवर्तन एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ चुनावी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। आयोग का मानना है कि ये जब्तियां चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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