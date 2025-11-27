Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsEC cannot perform legislative functions under guise of conducting elections, AM Singhvi told CJI Surya Kant in SIR case
चुनाव कराने की आड़ में विधायी कार्य नहीं कर सकता EC, CJI सूर्यकांत से क्यों बोले AM सिंघवी

चुनाव कराने की आड़ में विधायी कार्य नहीं कर सकता EC, CJI सूर्यकांत से क्यों बोले AM सिंघवी

संक्षेप:

पीठ ने EC की शक्तियों की विस्तृत पड़ताल की क्योंकि AM सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आयोग अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और SIR के दौरान नागरिकों पर अनुचित बोझ डाल रहा है।

Thu, 27 Nov 2025 10:56 PMPramod Praveen भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की ‘आड़’ में संसद और विधानसभाओं के विशुद्ध विधायी कार्यों को अपने हाथों में नहीं ले सकता। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ये दलीलें पेश कीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीठ ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों की विस्तृत पड़ताल की, क्योंकि सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आयोग अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान नागरिकों पर अनुचित प्रक्रियात्मक बोझ डाल रहा है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, ‘‘किसी भी मानदंड से यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग संविधान की योजना के अंतर्गत विधायी प्रक्रिया में एक तीसरा सदन है। संविधान का एक अंग होने मात्र से उसे विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून का संदर्भ लिए बिना अपनी इच्छानुसार कानून बनाने की पूर्ण शक्ति नहीं मिल जाती।’’

ये भी पढ़ें:1 दिसंबर तक रुकें, कुछ बड़ा है प्लान; नए CJI ने दिए SC में अहम बदलाव के संकेत

चुनाव की आड़ में आयोग मूलभूत परिवर्तन कर रहा

संवैधानिक आधार पर दलीलें पेश करते हुए सिंघवी ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग इसकी आड़ में मूलभूत परिवर्तन कर रहा है...।’’ उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 (चुनावों का पर्यवेक्षण) को अनुच्छेद 327 के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से देखा जाना चाहिए, जो संसद को चुनावों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। सिंघवी ने जून 2025 में जारी किए गए एक फॉर्म पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें सत्यापन के लिए 11 से 12 विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई थी, और पूछा, ‘‘नियमों में इसका कहां उल्लेख है?’’

BLO तय कर सकता है कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं?

वहीं कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को अपना पक्ष रखते हुए बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की शक्तियों के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, ‘‘क्या बीएलओ यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं?’’ सिब्बल ने कहा, "नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक स्कूल शिक्षक को बीएलओ के रूप में तैनात करना, मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से, एक खतरनाक और अनुचित प्रस्ताव है।’’

ये भी पढ़ें:पुराने फैसलों को पलटने का ट्रेंड बढ़ रहा, अपनी ही बेंचों से नाराज SC

तो शायद आप चूक गए...

सिब्बल ने कहा कि लागू किए जा रहे नियम विदेशी (नागरिक) अधिनियम के नियमों जैसे ही हैं, जहां नागरिकता साबित करने का दायित्व व्यक्ति पर है कि वह विदेशी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह दायित्व कैसे निभाऊंगा जब मेरे पिता ने 2003 की मतदाता सूची के तहत वोट नहीं दिया था या उनकी मृत्यु उससे पहले हो गई थी?’’ इस पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘‘लेकिन अगर आपके पिता का नाम सूची में नहीं है और आपने भी इस पर काम नहीं किया... तो शायद आप चूक गए...।’’ पीठ 2 दिसंबर को सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Election Commission Of India cji suryakant Supreme Court अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।