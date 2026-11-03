फॉर्म 6 पर चुनाव आयोग की एक और सफाई, कानूनी कार्रवाई पर कह दी बड़ी बात

यह स्पष्टीकरण उन लोगों की चिंताओं के बीच आया है, जिनके नाम मसौदा एसआईआर सूची से हटा दिए गए हैं। उन्हें डर है कि फॉर्म छह जमा कराने पर की जाने वाली यह घोषणा झूठी घोषणा मानी जा सकती है कि आवेदक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि अगर ड्राफ्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) रोल से पहले से रजिस्टर्ड किसी भी वोटर के नाम गायब हैं, तो वे वोटर के तौर पर शामिल होने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। यह सफाई उन लोगों की चिंताओं के बीच आई है, जिनके नाम ड्राफ्ट SIR रोल से हटा दिए गए हैं कि फॉर्म 6 जमा करना, जिसमें यह घोषणा होती है कि आवेदक पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहता है, गलत घोषणा करने के बराबर हो सकता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

सभी राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि उसके ध्यान में आया है कि कुछ लोग जिनके नाम चल रहे SIR के दौरान पब्लिश हुए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं, वे फॉर्म 6 जमा करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फॉर्म में यह डिक्लेरेशन भी देना होता है कि उनका नाम पहली बार इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जा रहा है। इसमें कहा गया, “इसलिए, ऐसे वोटर्स का मानना ​​है कि उनके पिछले एनरोलमेंट को देखते हुए, फॉर्म 6 जमा करना गलत डिक्लेरेशन होगा और उन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 31 के तहत केस चलाया जा सकता है।”

गलत डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा EC ने साफ किया कि जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट SIR रोल में नहीं हैं, वे फाइनल वोटर्स लिस्ट में नए सिरे से शामिल होने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं, भले ही वे पहले एनरोल हो चुके हों। आयोग ने कहा कि जिन मामलों में नाम ड्राफ्ट SIR रोल से हटा दिया गया था, उनमें फॉर्म 6 जमा करना, अपने आप में गलत डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। EC ने कहा कि कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के सेक्शन 31 के तहत सिर्फ़ इसलिए एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि कोई इलेक्टर जो पहले इलेक्टोरल रोल में था, SIR के दौरान या उसके बाद फ़ॉर्म 6 जमा करता है।

इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ऐसी कार्रवाई तब तक रोकी जाती है जब तक कि इलेक्टर कहीं और एनरोल न हो या उसने कोई गैर-कानूनी या झूठी घोषणा न की हो। दिल्ली हाई कोर्ट के 14 अक्टूबर के फैसले का हवाला देते हुए, EC ने कहा कि झूठी घोषणा करने की आशंका गलत थी। आयोग ने कहा है कि फार्म 6 में यह व्यवस्था अगस्त 2022 से प्रभावी है। आयोग ने कहा है कि मतदान की पात्रता रखने वाले ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची से हट गये हैं और मसौदा सूची में नहीं हैं वे अपने नाम पुन: दर्ज कराने के लिए फार्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते वे देश में किसी अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत न हों।