मत जाना ये देश… भारत सरकार ने कर दिया सावधान, फिर छाया खौफनाक वायरस का साया

वायरस को लेकर कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों को इबोला संक्रमित मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर भी सावधानी बरती जा रही है।

Ebola Virus: दुनियाभर में इबोला वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। इस वायरस ने कई अफ्रीकी देशों में तांडव मचा दिया है, जिसके बाद भारत भी अलर्ट हो गया है। भारत सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है। इन तीनों देशों में इबोला वायरस के सैंकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते दर्जनों लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भारत भी सतर्क हो गया है। जानकारी के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।

बता दें कि कांगो लंबे समय से इबोला का केंद्र रहा है, जहां नए वेरिएंट्स ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश के पूर्वी हिस्से में बुंडिबुग्यो स्ट्रेन वाले इबोला का प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है। कांगो के अधिकारियों ने कहा है कि देश के पूर्वी हिस्से में संदिग्ध मामलों की संख्या अब 900 के पार पहुंच गई है। वहां की सरकार ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि इबोला के 904 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 119 संदिग्ध मौत दर्ज की गई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि देश में हाई रिस्क वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा सीमाएं सटी होने की वजह से युगांडा में भी संक्रमण के मामले तेजी से फैले हैं। वहीं खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से दक्षिण सूडान में भी स्थिति अनियंत्रित हो रही है। बता दें कि इबोला एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। यह उल्टी, खून या सीमेन जैसे शारीरिक पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकता है। यह बेहद गंभीर और अक्सर जानलेवा साबित होती है।

भारत में हाई अलर्ट यात्रा को लेकर जारी की गई चेतवानी के अलावा विदेशों से आने वाले यात्रियों को लेकर भी सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान या उनके पड़ोसी देशों से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की भारत के प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर थर्मल और मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। वहीं अगर किसी यात्री में तेज बुखार, बदन दर्द, उल्टी, दस्त या आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा।