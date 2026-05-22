अफ्रीका से भारत तक पहुंच गया इबोला का खौफ, दिल्ली में होने वाली मेगा समिट टाली गई
अफ्रीकी देश कांगो में इबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नई दिल्ली में होने वाले भारत-अफ्रीका सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित बैठकों की नई तारीखें पारस्परिक परामर्श के जरिये तय की जाएंगी।
खतरनाक इबोला वायरस का खौफ भारत पहुंच गया है। इबोला की गंभीरता को देखते हुए ही भारत और अफ्रीकी संघ ने राष्ट्रीय राजधानी में 28 से 31 मई के बीच आयोजित होने वाले भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह जानकारी मिली है कि अफ्रीका में इबोला वायरस के फैलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित बैठकों की नई तारीखें पारस्परिक परामर्श के जरिये तय की जाएंगी।
बढ़ सकता है इबोला का प्रकोप
पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण से निपट रहे स्वास्थ्यकर्मियों और राहत सहायता समूहों ने आगाह किया कि इसका प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने अधिक आपूर्ति बढ़ाने और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की अपील की। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि सशस्त्र समूह एक ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा को लगातार खतरा पहुंचा रहे हैं जो पहले से ही विस्थापन और मानवीय संकट से जूझ रहा है।
अलीमा नामक एक सहायता समूह के बुनिया क्षेत्र समन्वयक हामा अमाडो ने 'एसोसिएटेड प्रेस' को बताया, ''स्थिति चिंताजनक है क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यह कई क्षेत्रों में फैल रहा है। इसलिए सभी को एकजुट होना होगा।'' उन्होंने कहा, ''हम अभी नहीं कह सकते कि स्थिति नियंत्रण में है।' स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि इबोला वायरस के बुंडीबुग्यो प्रकार से निपटने के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है, जो पहली ज्ञात मौत के बाद हफ्तों तक बिना पता चले फैलता रहा। इबोला वायरस के संक्रमण से अब तक 139 संदिग्ध मौतें हुई हैं और लगभग 600 संदिग्ध मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य कर्मियों में भी बढ़ रहा आतंक
पूर्वी कांगो में इबोला वायरसके प्रकोप का सेंटर बने एक कस्बे में स्थित अस्पताल में लोगों ने आग ही लगा दी। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों को शव ले जाने से रोका गया था। चिकित्सकों के लिए इस स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित करना एक चुनौती है और इस दौरान भय और आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
रवाम्पारा में हुई आगजनी की घटना स्वास्थ्य कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है, जो दुर्लभ इबोला वायरस को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय अपना रहे हैं। ऐसे में स्थानीय रीति-रिवाजों जैसे कि अंतिम संस्कार आदि को लेकर टकराव का जोखिम है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सशस्त्र संघर्ष का सामना कर रहे इस क्षेत्र में यह बीमारी कई हफ्तों से फैल रही है।
इस वायरस के प्रकोप से 148 लोगों की मौत की आशंका है और लगभग 600 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय मानते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें