तेल-गैस सस्ता, रुपया होगा मजबूत; US-ईरान डील भारत के लिए क्यों अहम?

युद्ध की वजह से भारत को कई मोर्चे पर दिक्कतें झेलनी पड़ीं। तेल और LPG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। वहीं रुपए में भी मंदी देखी गई। हालांकि अब एक बार फिर अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया में करीब 100 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध के बाद आखिरकार शांति की उम्मीद जगी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई है। आगामी शुक्रवार को जिनेवा में डील के लागू होने पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी। यह खबर भारत के लिए बेहद अहम है। युद्ध की घोषणा होते ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की बिना रुकावट आवाजाही भी शुरू हो गई है। यह भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है ।

गौरतलब है कि पिछले 4 महीनों से चल रहे इस युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। होर्मुज बंद होने की वजह से ऑयल और गैस सप्लाई का संकट बढ़ गया था। अब इस डील के लागू होते ही भारत को कई मोर्चों पर राहत मिलेगी। पहला, क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों में गिरावट। युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस महंगी होने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि डील की घोषणा के चंद घंटों के भीतर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 4.5 फीसदी गिरकर 83.26 डॉलर प्रति बैरल पर गईं।

रुपया होगा मजबूत दूसरी तरफ रुपये को भी मजबूती मिलेगी। कच्चे तेल के दाम गिरने और तनाव कम होने से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया एक ही दिन में 40 पैसे मजबूत हो गया। इसके अलावा इस डील से महंगाई पर भी ब्रेक लग सकता है। तेल और गैस की कीमतें घटने से माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे देश में खाद्य उत्पादों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी।

खुल गई दुनिया की लाइफलाइन इस समझौते का पहला व्यावहारिक असर भी देखने को मिल चुका है। भारत का एलएनजी टैंकर 'दिशा' स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुका है। 'दिशा' पिछले तीन महीनों से युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ था। युद्धविराम की घोषणा के बाद अब यह कतर के रास लफ्फान से 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) लेकर सुरक्षित रूप से अरब सागर में प्रवेश कर चुका है और 18 जून तक गुजरात के दहेज पोर्ट पर पहुंचेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से बिना अपना सैटेलाइट सिग्नल बंद किए इस रास्ते को पार करने वाला यह पहला भारतीय वाणिज्यिक भी जहाज बन गया है।