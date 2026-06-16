Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेल-गैस सस्ता, रुपया होगा मजबूत; US-ईरान डील भारत के लिए क्यों अहम?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

युद्ध की वजह से भारत को कई मोर्चे पर दिक्कतें झेलनी पड़ीं। तेल और LPG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। वहीं रुपए में भी मंदी देखी गई। हालांकि अब एक बार फिर अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

तेल-गैस सस्ता, रुपया होगा मजबूत; US-ईरान डील भारत के लिए क्यों अहम?

पश्चिम एशिया में करीब 100 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध के बाद आखिरकार शांति की उम्मीद जगी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई है। आगामी शुक्रवार को जिनेवा में डील के लागू होने पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी। यह खबर भारत के लिए बेहद अहम है। युद्ध की घोषणा होते ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की बिना रुकावट आवाजाही भी शुरू हो गई है। यह भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है ।

गौरतलब है कि पिछले 4 महीनों से चल रहे इस युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। होर्मुज बंद होने की वजह से ऑयल और गैस सप्लाई का संकट बढ़ गया था। अब इस डील के लागू होते ही भारत को कई मोर्चों पर राहत मिलेगी। पहला, क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों में गिरावट। युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस महंगी होने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि डील की घोषणा के चंद घंटों के भीतर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 4.5 फीसदी गिरकर 83.26 डॉलर प्रति बैरल पर गईं।

ये भी पढ़ें:अमेरिका-ईरान डील में सबसे बड़ा पेंच- 300 अरब डॉलर! कहीं फिर से न शुरू हो जाए जंग

रुपया होगा मजबूत

दूसरी तरफ रुपये को भी मजबूती मिलेगी। कच्चे तेल के दाम गिरने और तनाव कम होने से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया एक ही दिन में 40 पैसे मजबूत हो गया। इसके अलावा इस डील से महंगाई पर भी ब्रेक लग सकता है। तेल और गैस की कीमतें घटने से माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे देश में खाद्य उत्पादों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी।

ये भी पढ़ें:कब तक सस्ती होगी गैस और तेल, US और ईरान युद्ध खत्म होने के बाद कितने दिन लगेंगे

खुल गई दुनिया की लाइफलाइन

इस समझौते का पहला व्यावहारिक असर भी देखने को मिल चुका है। भारत का एलएनजी टैंकर 'दिशा' स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुका है। 'दिशा' पिछले तीन महीनों से युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ था। युद्धविराम की घोषणा के बाद अब यह कतर के रास लफ्फान से 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) लेकर सुरक्षित रूप से अरब सागर में प्रवेश कर चुका है और 18 जून तक गुजरात के दहेज पोर्ट पर पहुंचेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से बिना अपना सैटेलाइट सिग्नल बंद किए इस रास्ते को पार करने वाला यह पहला भारतीय वाणिज्यिक भी जहाज बन गया है।

ये भी पढ़ें:US-ईरान शांति वार्ता के बीच गुड न्यूज, 62370 टन LNG लेकर भारत आ रहा 'दिशा'

ईरान से दोबारा तेल खरीदेगा भारत?

इस डील के बाद यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब भारत ईरान से दोबारा तेल खरीदेगा। गौरतलब है कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। तब ईरान भारत को तेल बेचने वाले टॉप 3 देशों में शामिल था। अब अगर अमेरिकी ये प्रतिबंध हटते हैं, तो भारत को फिर से सस्ता तेल मिल सकेगा। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल प्रतिबंध हटाने से इनकार किया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
iran america war India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।