सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से हिली धरती, जम्मू-कश्मीर के बारामूला में था केंद्र; तीव्रता कितनी?
जम्मू-कश्मीर के अलावा बीती रात निकोबार आइलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों से एक जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप सोमवार सुबह जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में आया। जानकारी के मुताबिक भूकंप कीतीव्रता का 4.6 रही।
अधिकारियों ने बताया कि भूकंप तब आया जब लोग भीषण ठंड के बीच सुबह सुबह अपने घरों में सो रहे थे। तभी करीब 5.35 बजे धरती डोलने लगी। भूकंप का केंद्र पत्तन इलाका था। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।
इस बीच सोमवार सुबह करीब 3.30 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी (NCS) के एक बयान के मुताबिक भूकंप का केंद्र करीब 10 किमी की गहराई पर स्थित था। बता दें कि ये द्वीप भूकंपीय जोनिंग मैप के अनुसार भूकंपीय जोन - V में वर्गीकृत हैं और भूकंप के लिए दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय हिस्सों में से एक हैं।