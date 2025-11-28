Hindustan Hindi News
61% देश पर भूकंप का खतरा, भारत का नया सिस्मिक मैप जारी; हिमालयी इलाके पर सबसे ज्यादा संकट

संक्षेप:

वरिष्ठ भूकंप वैज्ञानिकों ने इसे दशकों का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक सुधार बताया है। उनका कहना है कि यह बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत की लगभग तीन-चौथाई आबादी अब भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहती है।

Fri, 28 Nov 2025 02:30 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत ने अपने भूकंपीय खतरे के मूल्यांकन में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नया 'अर्थक्वेक डिजाइन कोड-2025' जारी किया है। इस अपडेटेड सिस्मिक जोनेशन मैप में पूरे हिमालयी आर्क को पहली बार नव-निर्मित उच्चतम जोखिम वाले जोन-VI में रखा गया है। नई वर्गीकरण प्रणाली से पता चलता है कि भारत का 61% भूभाग अब मध्यम से उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। पहले यह आंकड़ा 59% था। यह बदलाव देश में भवन निर्माण, आधारभूत संरचना और शहरी नियोजन के नियमों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

हिमालयी क्षेत्र को एकसमान उच्च जोखिम

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के पूर्व प्रमुख विनीत गहलोत ने कहा कि यह मैप हिमालयी क्षेत्र में दशकों से लंबित वैज्ञानिक एकरूपता लेकर आया है। पहले हिमालयी पट्टी को जोन-IV और जोन-V में बांट दिया गया था, जबकि पूरा क्षेत्र समान टेक्टोनिक खतरा साझा करता है।

उन्होंने कहा- पहले जो जोन निर्धारित किए गए थे वे इन लॉक्ड फॉल्ट सेगमेंट्स के व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। ये हिस्से लंबे समय से तनाव जमा कर रहे हैं और बड़ा भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। नई रूपरेखा डेटा-आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्रीय हिमालय का वह हिस्सा, जहां करीब 200 वर्षों से सतह-भेदी बड़ा भूकंप नहीं आया है, वह सबसे अधिक खतरनाक माना जा रहा है।

हिमालयी फ्रंटल थ्रस्ट तक दक्षिण की ओर फैलने की आशंका

नया मैप बताता है कि बाहरी हिमालय में संभावित भूकंपीय टूटन दक्षिण की ओर बढ़कर हिमालयी फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) तक जाने की संभावना रखती है।

देहरादून के पास मोहनद क्षेत्र से इस फ्रंट का आरंभ माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पूरी हिमालयी पट्टी में जोखिम का समान और यथार्थवादी मूल्यांकन संभव हुआ है। नए नियमों के अनुसार किसी भी दो जोनों की सीमा पर स्थित कस्बे या शहर स्वतः उच्चतर जोखिम वाले क्षेत्र में रखे जाएंगे, ताकि इंजीनियरिंग निर्णय पुराने डेटा पर आधारित न हों।

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित नया PSHA मॉडल

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने बताया कि नया मानचित्र आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य संभाव्य भूकंपीय खतरा आकलन (PSHA) पद्धति का उपयोग करके तैयार किया गया है। इसमें शामिल हैं:

  • सक्रिय फॉल्ट्स का विस्तृत डेटा
  • प्रत्येक फॉल्ट पर संभावित अधिकतम परिमाण
  • दूरी के साथ ग्राउंड शेकिंग में कमी का पैटर्न
  • टेक्टोनिक व्यवस्था
  • विभिन्न भूगर्भीय सतहों का विश्लेषण

यह पद्धति पुराने अनुमानों की जगह लेती है, जहां ऐतिहासिक भूकंपों और पूर्व क्षति के आधार पर मोटे जोन बनाए जाते थे और कई बार बड़े शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार संशोधन कर दिए जाते थे।

ये रहा नया मैप-

India new seismic map

इमारतों के लिए कठोर नए नियम

'अर्थक्वेक डिजाइन कोड-2025' में संरचनात्मक ही नहीं, बल्कि गैर-संरचनात्मक तत्वों पर भी व्यापक रूप से नए सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। यदि कोई गैर-संरचनात्मक तत्व इमारत के कुल वजन का 1% से अधिक है, तो उसे सुरक्षित एंकरिंग और ब्रेसिंग अनिवार्य है। इसमें परापेट, ओवरहेड टैंक, प्लास्टर सीलिंग, लिफ्ट उपकरण, भारी पैनल, सस्पेंडेड फिक्स्चर आदि शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे मध्यम भूकंपों के दौरान होने वाली अनावश्यक चोटों और आंशिक गिरावटों में बड़ी कमी आएगी।

सक्रिय फॉल्ट्स के पास इमारतों के लिए विशेष प्रावधान

नए कोड में कहा गया है कि सक्रिय फॉल्ट्स के समीप स्थित इमारतों को सक्रिय भ्रंश के बहुत निकट वाली इमारतों में निकट-भ्रंश पल्स-जैसी गति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। स्पताल, स्कूल, पुल, पाइपलाइन जैसे महत्वपूर्ण ढांचे अब केवल जीवित रहने के बजाय कार्यशील रहने के मानक पर डिजाइन होंगे ताकि विनाशकारी विफलता से बचा जा सके।

जनसंख्या जोखिम को भी शामिल किया गया

नए मानचित्र में पहली बार प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर एंड मल्टी-हैजर्ड असेसमेंट (PEMA) पद्धति से जनसंख्या घनत्व, बुनियादी ढांचे की सघनता और सामाजिक-आर्थिक कमजोरी को भी शामिल किया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में मध्यम तीव्रता के भूकंप से भी होने वाले बड़े नुकसान का आकलन बेहतर होगा।

दक्षिण भारत में मामूली बदलाव

नए मैप में दक्षिण भारत के लिए केवल हल्के वैज्ञानिक संशोधन किए गए हैं। दक्कन प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर टेक्टोनिक क्षेत्र है। इसलिए इसके जोखिम स्तर ज्यादातर अपरिवर्तित रहे हैं।

