असम में भूकंप के झटके, बंगाल से भूटान तक हिली धरती; रिक्टर स्केल पर क्या रही तीव्रता?

पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कुछ हिस्सो में 5.8 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान-माल की नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक यह भूकंप शाम करीब 4 बजकर 41 मिनट पर आया। इसका केंद्र उदलगुरी जिले में सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था।