Hindi NewsIndia NewsEarthquake Assam Guwahati Tremors Felt In North Bengal Bhutan
असम में भूकंप के झटके, बंगाल से भूटान तक हिली धरती; रिक्टर स्केल पर क्या रही तीव्रता?
Earthquake Assam: असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 की थी। इसका केंद्र उदलगुरी जिले में सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर था।
Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 05:15 PM
पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कुछ हिस्सो में 5.8 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान-माल की नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक यह भूकंप शाम करीब 4 बजकर 41 मिनट पर आया। इसका केंद्र उदलगुरी जिले में सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था।
भूकंप के झटके महसूस होने के बाद असमवासियों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही असम के सोनितपुर में 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। असम का इलाका भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यह पूर्वी हिमालय पर्वतमाला में यूरेशियन और सुंडा प्लेटों के टकराव की स्थिति पर स्थित है।
अपडेट की जा रही है।
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।