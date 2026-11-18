विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना टोक्यो में जापान के लोगों को संबोधित करते हुए पांच मूलमंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि जापान के मित्रों को भारत और भारतीयो के साथ जुड़ने से पहले इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जापान में आयोजित किए जा रहे रायसीना टोक्यो डायलॉग्स के तीसरे संस्करण में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात रखी। उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने या जुड़ने जा रहे जापानी नागरिकों को पांच मूल मंत्र भी दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जापानी मित्रों को भारत के साथ जुड़ते समय इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे।

भारत और जापान के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आयोजित किए जा रहे इस सम्मलेन में दोनों देशों को रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुद्दे पर जापानी लोगों को पांच मूल मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा, "जापानी मित्रों को भारत के साथ जुड़ते समय इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए।"

भारत की पुरानी धारणा छोड़ें, नई तस्वीर समझना जरूरी विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "पहली बात, भारत में हो रहे बदलावों को समझना चाहिए। खासकर 2014 के बाद भारत में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं। उनसे व्यापार करना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आपको यह बदलाव भारत के बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में दिख जाएगा। इसमें हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और एनर्जी सेक्टर शामिल है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को लेकर जो पुरानी धारणाएं हैं, उन्हें अब छोड़ देना जरूरी है। भारत को एक नई तस्वीर के साथ देखने की जरूरत है।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री का इशारा उन धारणाओं की तरफ है, जिसमें पश्चिम में भारत को एक गरीब और कम सुविधाओं वाले देश के रूप में दिखाया जाता है। दशकों से भारत की छवि उसी प्रकार की बनी हुई है। आज भी इसकी झलक मिल जाती है। एक आम विदेशी नागरिक के मन में भारत की छवि किसी गंदगी के भरे देश के रूप में ही बनी हुई है। सरकार और विदेश में मौजूद भारतीय डायस्पोरा इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है।

2. भारत में जापानी कंपनियों को मिल रहा बेहतर मुनाफा विदेश मंत्री जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत के बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा, यहां मौजूद कई बड़े उद्योगों को हो रहा है। उन्होंने कहा, "बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में हो रहे इस विकास के कारण भारत अब वैश्विक बाजार के लिए प्रोडेक्शन करने के लिए एक बड़ा केंद्र बन गया है। साथ ही, भारत के विशाल घरेलू बाजार का भी फायदा मिलता है, जहां जापानी कंपनियों को पहले से ही काफी अच्छे अनुभव रहे हैं।"

3. भारत में इनोवेशन की मजबूत संस्कृति बनीं- विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानियों के सामने भारत की स्टार्टअप और इनोवेशन की संस्कृति की तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार इस मामले में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक में भारत ने सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में काम किया है। देश में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। स्किलिंग को बढ़ाने के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। देश में इनोवेशन और स्टार्टअप की भी एक मजबूत संस्कृति का विकास हुआ है।

विदेश मंत्री का इशारा भारत के 100 से ज्यादा यूनिकार्न और बढ़ती इनोवेटिव ताकत की तरफ था। पिछले एक दशक में भारतीय युवाओं ने कई बड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत की है।

4. भारत और जापान के रिश्ते भविष्य पर केंद्रित विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध भविष्य आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा, "भारत-जापान का एजेंडा भविष्य पर केंद्रित है और होना भी चाहिए। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, ICT, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं।" उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

5. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भरोसे की बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच में रक्षा क्षेत्र में संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "आज के समय में जब सुरक्षा और रक्षा को आत्मनिर्भरता और भरोसेमंदर साझेदारियों द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो हमें ऐसी नीतियां और ढांचे तैयार करने होंगे जो हमें एक-दूसरे के साथ और भी करीब से काम करने में सक्षम बनाएं।"

इसके साथ ही विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन सभी बातों और प्रयासों के साथ दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हमारे द्विपक्षीय एजेंडे से जुड़े सभी लोगों को शिक्षा, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।"