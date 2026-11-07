E20 पेट्रोल में 31 फीसदी तक मिला एथेनॉल, लैब टेस्ट में बहुत बड़ा खुलासा!

जांचे गए 14 नमूनों में से 11 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20% की तय सीमा से काफी ज्यादा पाई गई। इस खुलासे के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं तेल कंपनियों ने इन दावों को खारिज किया है।

जांचे गए E20 के 14 नमूनों में से 11 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20% की तय सीमा से काफी ज्यादा पाई गई।

कर्नाटक में बिक रहे पेट्रोल में तय मात्रा से कई गुना ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य सरकार की ओर से कराए गए लैब टेस्ट में पेट्रोल के सैंपलों में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है। भारत में लागू E20 मानकों के तहत पेट्रोल में अधिकतम 20% एथेनॉल मिलाने की ही अनुमति है।

सरकार के अनुसार, जांचे गए 14 नमूनों में से 11 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20% की तय सीमा से काफी ज्यादा पाई गई। इस खुलासे के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं तेल कंपनियों ने इन दावों को खारिज किया है।

IOCL के सैंपल में सबसे ज्यादा एथेनॉल, HPCL और BPCL भी घेरे में राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, ईंधन के यह सैंपल बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु जिलों से लिए गए थे। इनमें इंडियन ऑयल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), नयारा एनर्जी, शेल और MRPL के पेट्रोल पंप शामिल थे।

बेंगलुरु के श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट में गैस क्रोमैटोग्राफी तकनीक से की गई जांच में IOCL के एक सैंपल में 31.2% एथेनॉल मिला, जो सबसे ज्यादा था।

HPCL के 'पॉवर' पेट्रोल के सैंपल में 30.5% और एक अन्य में 27% एथेनॉल मिला। वहीं, BPCL के 'स्पीड' पेट्रोल में 26.5% और शेल के सैंपल में 25.5% तक एथेनॉल पाया गया।

राज्य सरकार ने बताया कि पहले ये सैंपल IOCL और BPCL की अपनी प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एथेनॉल की मात्रा का जिक्र ही नहीं किया। इसके बाद स्वतंत्र श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट से दोबारा जांच कराई गई।

जनता को 1.01 लाख करोड़ रुपए की चपत बहुत ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने से वाहनों के इंजन और माइलेज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर चिंता जताई है।

देश की लगभग 99% गाड़ियां 20% से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए नहीं बनी हैं। अप्रैल 2023 के बाद बनी नई गाड़ियां भी अधिकतम E20 (20% एथेनॉल) तक ही प्रमाणित हैं।

एथेनॉल की ज्यादा मात्रा से माइलेज में 10% तक की गिरावट आती है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, इससे वाहन चालकों को सालाना 62,000 करोड़ रुपए का माइलेज नुकसान और 39,000 करोड़ रुपए का गाड़ियों की मरम्मत का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जनता पर सालाना 1.01 लाख करोड़ रुपए की छिपी हुई चपत लग रही है।

अधिकांश पेट्रोल पंपों के डिस्पेंसिंग यूनिट केवल 15% तक एथेनॉल झेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे पेट्रोल पंप की मशीनों में भी खराबी का खतरा है।

तेल कंपनियों ने क्या सफाई दी? राज्य सरकार के इन आरोपों पर तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों- IOCL, BPCL और HPCL ने शुक्रवार को एक साझा बयान जारी कर दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

तेल कंपनियों का कहना है कि देश भर में सप्लाई किए जा रहे E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के IS 17021 नियमों के पूरी तरह अनुकूल है।

27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डिपो और आउटलेट्स से लिए गए 893 नमूनों की जांच की गई, जिसमें एथेनॉल की मात्रा तय सीमा (19% से 21%) के भीतर ही पाई गई। कंपनियों ने दावा किया कि कर्नाटक से लिए गए 56 सैंपलों में औसतन 19.30% एथेनॉल ही था।

पेट्रोल पंपों पर लिखा जाए एथेनॉल का प्रतिशत इस विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और मिलावटखोर तेल कंपनियों पर मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल ऑर्डर 2005 के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।