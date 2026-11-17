कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाने का आरोप लगाया है। कुछ नमूनों में 30% से अधिक एथेनॉल मिलने का दावा है। तेल कंपनियों ने आरोपों को खारिज किया है। जानें E20 पेट्रोल का पूरा विवाद।

पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल: कर्नाटक के दावे से मचा हड़कंप, क्या गाड़ियों को मिल रहा है खराब ईंधन? (फाइल फोटो- PTI)

E20 Petrol Controversy: पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाने के आरोपों ने देश में E20 ईंधन को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। दरअसल भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की योजना को ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और प्रदूषण कम करने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। देश ने पिछले साल ही पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके बाद E20 पेट्रोल देशभर में सामान्य रूप से उपलब्ध ईंधन बन गया। लेकिन अब कर्नाटक के आरोपों ने इस पूरी व्यवस्था की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कर्नाटक सरकार का दावा है कि राज्य के कई पेट्रोल पंपों से लिए गए नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से अधिक मिली है। कुछ नमूनों में तो यह 30 फीसदी से भी ज्यादा बताई गई है। हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों और केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाहन चालकों को तय मानक के अनुरूप पेट्रोल मिल रहा है और क्या E20 ईंधन से गाड़ियों की माइलेज और इंजन पर असर पड़ रहा है? कर्नाटक की कांग्रेस सराकर के आरोपों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि E20 को लेकर बवाल फिर से बढ़ सकता है। गैर-भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं।

क्या है कर्नाटक सरकार का आरोप? यह विवाद 6 नवंबर को उस समय सामने आया, जब कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने राज्य सरकार की ओर से कराई गई जांच के नतीजे सार्वजनिक किए।

कर्नाटक सरकार के मुताबिक, राज्य के सात जिलों से पेट्रोल के कुल 63 नमूने एकत्र किए गए थे। इनकी जांच में कई नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 फीसदी की सीमा से अधिक पाई गई। सरकार का दावा है कि कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 30 फीसदी से भी ज्यादा थी। वहीं, करीब पांच में से चार नमूनों में 20 फीसदी से अधिक एथेनॉल मिलने की बात कही गई।

राज्य सरकार का आरोप है कि वाहन चालकों को पेट्रोल के नाम पर ऐसा ईंधन दिया जा रहा है, जिसमें निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा एथेनॉल मौजूद है। इससे गाड़ियों की परफॉर्मेंस, माइलेज और रखरखाव पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

कर्नाटक सरकार ने इस मामले में ईंधन में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जानकारी सार्वजनिक करने, गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने और प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की मांग की है।

जांच को लेकर भी उठे सवाल कर्नाटक सरकार के अनुसार, पेट्रोल के नमूने शुरुआत में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे। हालांकि, राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रयोगशालाओं से ईंधन में एथेनॉल की मात्रा को लेकर रिपोर्ट नहीं मिली।

इसके बाद राज्य ने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित निजी प्रयोगशालाओं से नमूनों की जांच कराई। दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने इस पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच के दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। साथ ही, उन्हें सुरक्षित रखे गए नमूनों, पूरी लैब रिपोर्ट और जांच की तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी नहीं दी गई।

दूसरे राज्यों में भी होगी जांच कर्नाटक सरकार के आरोपों के बाद केरल ने भी अपने यहां पेट्रोल की जांच कराने का फैसला किया है। केरल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि राज्य के चार जिलों में पेट्रोल पंपों से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और उनकी जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाएगी। कर्नाटक सरकार ने दूसरे राज्यों से भी पेट्रोल के नमूनों की जांच कराने की अपील की है।

तेल कंपनियों ने क्या जवाब दिया? कर्नाटक सरकार के आरोपों को तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने खारिज कर दिया है। 6 नवंबर को जारी संयुक्त बयान में कंपनियों ने कहा कि देशभर में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की ओर से अपनाई गई सैंपलिंग और जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार से ये जानकारियां शेयर करने की मांग की है:

पेट्रोल के नमूने लेने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज।

प्रत्येक पेट्रोल पंप से संबंधित प्रयोगशाला की विस्तृत रिपोर्ट।

जांच में अपनाई गई तकनीकी पद्धति का ब्योरा।

स्वतंत्र जांच के लिए सुरक्षित रखे गए दूसरे नमूनों तक पहुंच। कंपनियों ने यह भी कहा कि नमूनों की दोबारा जांच निर्धारित रेफरी पद्धति के तहत किसी अधिकृत प्रयोगशाला में होनी चाहिए। इस दौरान राज्य सरकार और तेल कंपनियों, दोनों के प्रतिनिधि मौजूद रहें।

893 नमूनों की जांच का हवाला, कंपनियों ने पेश किए आंकड़े तेल कंपनियों ने अपने दावे के समर्थन में केंद्र के सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किए गए गुणवत्ता निगरानी अभ्यास का हवाला दिया है। कंपनियों के मुताबिक, इस अभ्यास के तहत 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पेट्रोल के कुल 893 नमूनों की जांच की गई। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। सभी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के निर्धारित दायरे में पाई गई।

कर्नाटक से लिए गए नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.3 फीसदी दर्ज की गई। कंपनियों का कहना है कि ये नतीजे बताते हैं कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मिलावट निर्धारित मानकों के भीतर नियंत्रित और निगरानी में की जाती है। उनके मुताबिक, कर्नाटक सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े इस जांच के नतीजों से मेल नहीं खाते।

तेल कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया कि रिफाइनरी और ईंधन डिपो में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया स्वचालित और नियंत्रित प्रणालियों के जरिये होती है। इसमें तय अनुपात के अनुसार एथेनॉल और पेट्रोल को मिलाया जाता है। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जिसमें कर्मचारी अपनी मर्जी से पेट्रोल में एथेनॉल डाल सकें।

केंद्र सरकार ने भी तेल कंपनियों का किया समर्थन तेल कंपनियों के बयान के अगले ही दिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी इसी तरह का रुख अपनाया। मंत्रालय ने कहा कि तेल कंपनियों के पास निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाने का कोई व्यावसायिक कारण नहीं है। दरअसल, एथेनॉल की खरीद पर कंपनियों को खर्च करना पड़ता है। निर्धारित अनुपात से अधिक एथेनॉल मिलाने का मतलब उनकी खरीद लागत बढ़ना है। ऐसे में मंत्रालय का तर्क है कि तेल कंपनियों के लिए मनमाने तरीके से या निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाने का कोई व्यावसायिक औचित्य नहीं है।

E20 पेट्रोल को लेकर पहले भी उठते रहे हैं सवाल E20 पेट्रोल को लेकर विवाद नया नहीं है। पिछले कुछ महीनों से वाहन चालक इसकी वजह से माइलेज कम होने और पुरानी गाड़ियों के इंजन के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की आशंका जता रहे हैं। खास तौर पर वे वाहन चिंता का विषय बने हुए हैं, जिनके इंजन ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किए गए थे।

सरकार का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में माइलेज की कमी अधिकतम 3 से 5 फीसदी तक हो सकती है। उसके मुताबिक, E20 एक बेहतर ईंधन है और इसके फायदे इस मामूली कमी से ज्यादा हैं। केंद्र सरकार ने इंजन के हिस्सों को नुकसान पहुंचने के दावों को भी लगातार खारिज किया है। हालांकि, वाहन चालकों की एक बड़ी चिंता यह भी रही है कि उन्हें कम एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है।

E10 से सीधे E20 पर आने से क्यों बढ़ी वाहन चालकों की परेशानी? E10 पेट्रोल में 90 फीसदी पेट्रोल और 10 फीसदी एथेनॉल होता है, जबकि E20 में 80 फीसदी पेट्रोल और 20 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है। जिन पुरानी गाड़ियों को E10 ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से प्रमाणित किया गया था, उनके लिए E20 पर बदलाव अपेक्षाकृत तेजी से हुआ। इस दौरान उपभोक्ताओं को ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल से जुड़ी संभावित परेशानियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आईं।