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CJP के बाद बन गई E20 जनता पार्टी, तेजी से बढ़ रहे फॉलोवर्स, क्या है डिमांड?

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर पेट्रोल में एथनॉल- ई20 को मिलाए जाने को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। अब इस पर एक पूरी पार्टी बन गई है, जिसका नाम E20 जनता पार्टी है।

E20 Janta Party formed after After CJP Followers are Increasing Rapidly what are Demands
CJP के बाद बन गई E20 जनता पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीनेभर से ज्यादा समय तक चले आंदोलन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी ले ली। प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा और उनकी जगह प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सीजेपी के आंदोलन में हजारों स्टूडेंट्स ने जंतर-मंतर समेत पूरे देशभर में हिस्सा लिया। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सीजेपी का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसी तरह की एक नई पार्टी ने सोशल मीडिया पर जन्म ले लिया है। इस पार्टी का नाम E20 जनता पार्टी है।

सोशल मीडिया पर पेट्रोल में एथनॉल- ई20 को मिलाए जाने को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। इसको लेकर कुछ समूहों ने प्रदर्शन भी किया था। अब इस पर एक पूरी पार्टी बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर तेजी से इसके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। कुछ ही घंटों में इसके फॉलोवर्स एक्स पर 22 हजार से ज्यादा हो गए तो इंस्टाग्राम पर 30 हजार हो गए हैं।

'कारों पर एक्सपेरिमेंट करना बंद करो'

जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। उसी तरह ई-20 जनता पार्टी की मांग शुद्ध पेट्रोल दिए जाने को लेकर है। एक्स पर ई20 जनता पार्टी ने पोस्ट किया, ''हमारी कारों पर एक्सपेरिमेंट करना बंद करो! इंडिया फ्यूल की चॉइस चाहता है। हमारी गाड़ियां टेस्ट मशीन नहीं हैं। हमने उन्हें सालों पहले टैक्स देकर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है।''

कौन सी तीन डिमांड की गईं?

लिखा गया है कि हम मिडिल क्लास वाले देश हैं, और फ्यूल एफिशिएंसी + गाड़ी की परफॉर्मेंस सीधे हमारे रोजाना के खर्च पर असर डालती है। तो गाड़ी के मैनुअल को मानने के बजाय हमारे इंजन पर एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं? ई20 जनता पार्टी ने डिमांड की है कि हम आसान अधिकार चाहते हैं- मैन्युफैक्चरर की सलाह के अनुसार फ्यूल हो, आम नागरिकों पर कोई जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट न हो, जिस फ्यूल पर हम भरोसा करते हैं उसे चुनने की आजादी, हमें वह दें जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं, न कि वह जो हम पर टेस्ट किया जा रहा है।'' अकाउंट के जरिए ये तीन डिमांड्स तेल को लेकर रखी गई है।

सीजेआई के बयान के बाद बनी थी CJP

दरअसल, कुछ समय पहले सीजेआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच संबंधित टिप्पणी की थी। इससे ही विवाद शुरू हुआ और बाद में उस समय बॉस्टन में रह रहे अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। एक्स और इंस्टाग्राम, दोनों पर ही इसे काफी ज्यादा समर्थन मिला और तेजी से फॉलोवर्स बढ़े। इसके बाद, जब दीपके भारत लौटे तो उन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया। शुरुआत में कई शहरों में प्रदर्शन हुए और बाद में जंतर-मंतर पर लंबा आंदोलन हुआ। इसमें संसद चलो मार्च में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए। लगातार छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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