अब E20 पर मचेगा बवाल! गडकरी-पुरी को हटाने की मांग, टैक्सी यूनियन करेगी संसद मार्च

एक तरफ जहां केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर जन-अभियान चलाने का ऐलान किया है, वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने दो केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है।

अब E20 पर मचेगा बवाल, नितिन गडकरी और हरदीप पुरी को हटाने की मांग

नीट (NEET-UG) पेपर लीक मामले पर सरकार और विरोध प्रदर्शनों के शांत होते ही देश में एक बार फिर E20 (इथेनॉल मिक्स) पेट्रोल नीति को लेकर सियासी और सामाजिक घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP), दिल्ली के ट्रांसपोर्ट यूनियनों और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

एक तरफ जहां केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर जन-अभियान चलाने का ऐलान किया है, वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने दो केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को E20 नीति से जोड़कर सोशल मीडिया पर किए जा रहे कथित मानहानिकारक और डीपफेक दावों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दे दी है।

केजरीवाल का 1 अगस्त को 'टाउनहॉल' आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ आक्रामक अभियान की घोषणा की।

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में AAP 'National Town Hall Against E20' का आयोजन करेगी। इसमें ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों, गाड़ी मालिकों और प्रभावित लोगों को बुलाया गया है।

केजरीवाल के मुताबिक, E20 नीति वापस लेने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से ज्यादा लोग दस्तखत कर चुके हैं।

1 अगस्त की बैठक के बाद केजरीवाल इन सभी ज्ञापनों और हस्ताक्षरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आवास पर सौंपने की तैयारी में हैं।

4 अगस्त को संसद तक ट्रांसपोर्टरों का विरोध मार्च दिल्ली टैक्सिस एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के नेतृत्व में दिल्ली के प्रमुख ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है।

संजय सम्राट ने कहा कि देशभर से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण गाड़ियों के इंजन खराब होने की शिकायतें आ रही हैं और वे सोए हुए सांसदों को जगाने के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संगठन किसी राजनीतिक दल या 'E20 जनता पार्टी' से नहीं जुड़ा है।

नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।

अजय राय ने आरोप लगाया कि देश के 35 करोड़ से ज्यादा वाहन मालिकों की चिंताओं को नजरअंदाज कर सरकार अब E85 और E100 ईंधन नीति लाने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने पेट्रोल में मिलावट और इंजन को हो रहे नुकसान के लिए सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की।

नितिन गडकरी की सफाई और बॉम्बे HC का रुख अपने और परिवार पर E20 नीति के जरिए आर्थिक लाभ कमाने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ा रुख अपनाया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी को गूगल, मेटा और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फर्जी/डीपफेक वीडियो और मानहानिकारक पोस्ट हटाने और केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है।