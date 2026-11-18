इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आलोचकों पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर विरोध के लिए पैसे देकर अभियान चलाया गया था। अब केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने क्या कहा?

पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर देशभर में मचे बवाल और विरोध के बीच अब केंद्रीय मंत्री ने आलोचकों पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि जो लोग E20 पेट्रोल नीति की आलोचना करते हैं वो मूर्ख हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को विज्ञान की समझ नहीं है।

सुरेश गोपी ने यह बातें अपने संसदीय क्षेत्र त्रिशूर में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने अपने बयान में कहा, “E20 पेट्रोल के बारे में विरोध फैलाने वालों की राजनीतिक सोच घटिया है। वे मूर्ख हैं जो इसके पीछे के विज्ञान को नहीं जानते। सब के सब… वे सब मूर्ख हैं।”

पर्यावरण के लिए जरूरी अपने फैसले का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने तर्क दिया कि पेट्रोल में एथनॉल की मिलावट E10 से बढ़ाकर E20 करने का कदम पूरी तरह विज्ञान पर आधारित था। उन्होंने कहा कि 'ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ARAI) द्वारा किए गए रिसर्च के बाद ही इसे लागू किया गया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हमें यह समझना होगा कि जिनेवा कन्वेंशन के माध्यम से सख्त दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम वातावरण में क्या मिला रहे हैं। अगर गाड़ियों से इतना धुंआ निकल रहा है तो इसकी रासायनिक संरचना क्या है? अगर हम जैसे देश इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो पृथ्वी का स्वास्थ्य खतरे में है। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों की तलाश कर रही है।”

कर्नाटक के आरोपों पर भी दिया जवाब सुरेश गोपी ने हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल में मानक से ज्यादा एथनॉल मिलने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने इस तरह के दावे करने वालों की मंशा पर सवाल उठाए। गोपी ने आरोप लगाया कि जो लोग ऐसे दावे कर रहे हैं और एथनॉल की मात्रा का जांच कर रहे हैं, वे अलग से पेट्रोल खरीद कर सैंपल लेने से पहले उसमें कुछ मिला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “हमें ऐसे दावों की जांच के लिए CBI को बुलाना पड़ सकता है। ये लोग तब CBI के खिलाफ भी हो जाएंगे।”

बता दें कि कर्नाटक ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र की एथनॉल-ब्लेंडिंग नीति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया था कि प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से कहीं अधिक है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने कहा था कि बेंगलुरु शहरी क्षेत्र सहित सात जिलों से लिए गए पेट्रोल के 63 नमूनों की जांच में एथनॉल की मात्रा E20 मानक से काफी अधिक मिली है। हालांकि सरकारी कंपनियों ने कर्नाटक के दावे का खंडन किया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर आरोपों को नकारा था।

नितिन गडकरी ने भी किया था बचाव इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एथनॉल ब्लेंडिंग का बचाव किया था। उन्होंने बीते महीने एक बयान में कहा था कि एथनॉल मिलाने को लेकर विरोध 'पैसे देकर चलाया गया अभियान' था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि इस नीति की वजह से कोयला, कच्चा तेल आदि का आयात कम करके भारत बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचा सकता है।