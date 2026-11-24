Operation Sindoor: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी में आतंकी संगठन TRF द्वारा धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या के जवाब में भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था।

Operation Sindoor: पिछले साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के हुए पहलगाम आंतकी हमले के बाद मई के शुरुआती हफ्ते में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया था। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैन्य कार्रवाई की थी और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर वहां के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। यह संघर्ष 10 मई तक चला था। इस दौरान पाकिस्तान की मदद न सिर्फ तुर्की ने की थी बल्कि चीन ने भी उसे हथियार उपलब्ध कराए थे।

अब एक नई जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद करने और उसे खुफिया जानकारी देने के लिए अंतरिक्ष से भारतीय सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और ऊर्जा ठिकानों की जासूसी कर रहा था। इसके लिए चालबाज चीन ने गुजरात तट के ऊपर तीन सैटेलाइट्स तैनात कर रखे थे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जमीनी और हवाई संघर्ष जम्मू-कश्मीर और पंजाब के मोर्चों पर केंद्रित था।

चील की तरह गड़ा रखी थीं नजरें द प्रिंट की रिपोर्ट में बेंगलुरु स्थित स्पेस सर्विलांस कंपनी 'दिगंतरा' (Digantara) के चौंकाने वाले तथ्यों के आधार पर विश्लेषण में कहा गया है कि 10 और 11 मई 2025 को चीन के तीन प्रमुख सर्विलांस सैटेलाइट्स निंग्शिया-14 (Ningxia-14), गाओफेन-11 (Gaofen-11) और याओगान-30 (Yaogan-30) गुजरात तटरेखा के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर लगातार फोकस बनाए हुए थे। ये उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पकड़ने, हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें लेने और सैन्य व समुद्री गतिविधियों की खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम हैं।

कौन-कौन से ठिकाने थे चीन के रडार पर? ये सैटेलाइट्स गुजरात के भुज, नलिया और जामनगर जैसे इलाकों की निगरानी कर रहे थे। उनके निशाने पर अग्रिम वायुसेना अड्डे, नौसैनिक प्रतिष्ठान और जामनगर जैसे ऊर्जा ठिकाने थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित भारतीय वायुसेना के रणनीतिक भुज और नलिया एयरबेस इन उपग्रहों की सीधी सर्विलांस रेंज में थे। इनके अलावा अरब सागर की सुरक्षा में तैनात भारतीय नौसेना के प्रमुख केंद्र INS सरदार पटेल और INS द्वारका की गतिविधियों को भी ट्रैक किया जा रहा था। देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और उसके बंदरगाह भी जासूसी कर रहे चीनी उपग्रह के दायरे में थे।

7 मई को ही बदल दी थी सैटेलाइट्स की चाल! बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी में आतंकी संगठन TRF द्वारा धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या के जवाब में भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया (7 मई) था, उसी दिन चीन के 'याओगान-43 01G' सैटेलाइट ने अपनी कक्षा (orbit) में बदलाव किया था, ताकि वह भारतीय सैन्य ठिकानों के ऊपर से गुजरते समय ज्यादा देर तक निगरानी रख सके।

अंतरिक्षीय जासूसी का खतरनाक त्रिकोण निंग्शिया-14 (Ningxia-14): यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल (ELINT) मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। अगर कोई युद्धपोत या एयर डिफेंस सिस्टम अपना रडार चालू करता है, तो यह उसके रेडियो-फ्रीक्वेंसी सिग्नलों को पकड़कर उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस कर लेता है।

गाओफेन-11 (Gaofen-11): 0.8-मीटर रिजोल्यूशन वाली हाई-टेक ऑप्टिकल इमेजिंग क्षमता से लैस यह उपग्रह रनवे पर खड़े अलग-अलग लड़ाकू विमानों और बंदरगाह पर खड़े युद्धपोतों तक की तस्वीरें साफ तौर पर खींच सकता है।

याओगान-30 (Yaogan-30): 30 उपग्रहों का यह समूह लगभग 600 किमी की ऊंचाई पर 35-डिग्री झुकाव के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगातार रडार व इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाता है।