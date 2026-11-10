कश्मीर में राहुल का सुरक्षा घेरा अचानक हो गया था गायब, ये देख घबरा गई थीं सोनिया गांधी; दनादन करने लगी थीं फोन
Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी ने लिखा है कि लंबी पदयात्रा के बाद राहुल शारीरिक रूप से थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी, जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखी थी।
Sonia Gandhi Book: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में खुलासा किया है कि जनवरी, 2023 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान कश्मीर में राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा अचानक 'गायब' हो गया था, जिसको लेकर वह बहुत घबरा गई थीं। उन्होंने स्थिति संभालने के लिए तब हर उस व्यक्ति को फोन किया था, जिससे वह संपर्क कर सकती थीं। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने तक यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई थी। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' में यात्रा के कश्मीर में होने के दौरान के इस घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि राहुल के आसपास उमड़ती भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मियों की गैर-मौजूदगी देखकर उनकी चिंता घबराहट में बदल गई थी।
उन्होंने लिखा, ''राहुल के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो रही थी और वहां उनकी सुरक्षा का कोई अता-पता नहीं था। वे किन कारणों से गायब हुए, यह वही बेहतर जानते होंगे।'' सोनिया ने लिखा, ''मैं घबराहट में थी और मैंने उन सभी लोगों को फोन किया, जिनसे संपर्क कर सकती थी। सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने तक कश्मीर में यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई।''
उनके संकल्प पर मुझे आश्चर्य हुआ
सुरक्षा व्यवस्था दोबारा स्थापित होने के बाद यात्रा शुरू हुई और खराब मौसम के बीच श्रीनगर में इसका समापन हुआ। सोनिया के मुताबिक, राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा, कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी थीं। सभी ने बर्फबारी के बीच यात्रा के अंतिम चरण में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के सुरक्षित घर लौटने पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सोनिया ने लिखा, ''मैं बता नहीं सकती कि उनके सुरक्षित लौटने पर मुझे कैसा महसूस हुआ। राहत थी कि वह सुरक्षित लौट आए। साथ ही, उनके संकल्प पर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे उन पर गर्व था।''
लंबी पदयात्रा के बाद राहुल थके हुए दिख रहे थे
उन्होंने कहा कि लंबी पदयात्रा के बाद राहुल शारीरिक रूप से थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी, जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखी थी। सोनिया ने 'भारत जोड़ो यात्रा' को विपक्षी दलों को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके अनुसार, यह यात्रा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का मुकाबला करने वाले गठबंधन को आकार देने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास थी।
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो
उन्होंने लिखा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सद्भाव और एकता का संदेश फैलाना था। इसका संदेश एक नारे में समाहित था, ''नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो।'' सोनिया का कहना है कि यह नारा भाजपा की राजनीति के विपरीत एकता और सद्भाव का संदेश देने के लिए था।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।