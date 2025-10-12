बेटी की जान को खतरा, बंगाल में गैंगरेप पीड़िता के पिता को क्यों सता रहा डर; क्या उठाई मांग

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 23 वर्षीय युवती के पिता ने बेटी की जान को खतरे का हवाला दिया। इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार से उसे इलाज के लिए भुवनेश्वर स्थानांतरित करने की अपील की।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 23 वर्षीय युवती के पिता ने बेटी की जान को खतरे का हवाला दिया। इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार से उसे इलाज के लिए भुवनेश्वर स्थानांतरित करने की अपील की। पीड़िता, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा है और वर्तमान में दुर्गापुर के एक अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बालासोर जिले के जलेश्वर निवासी उसके माता-पिता घटना की सूचना मिलने के बाद पश्चिम बंगाल पहुंच गए।

पिता ने दुर्गापुर से फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अपनी बेटी को भुवनेश्वर स्थानांतरित करने में मदद करने की अपील करता हूं। मुझे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे एक दलित छात्रा से तीन लोगों ने कथित तौर पर उस समय दुष्कर्म किया, जब वह अपने पुरुष छात्र के साथ परिसर से बाहर गई थी।

छात्रा के पिता ने कहा कि परिवार पश्चिम बंगाल में असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी पर भी भरोसा करने से परिवार बहुत डरा हुआ है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वे लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। उसकी हालत में सुधार हुआ है, लेकिन उसकी जान को खतरा है। मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। पिता ने कहा कि मैं दुर्गापुर में छिपा हुआ हूं जबकि मधुमेह से पीड़ित मेरी पत्नी अस्पताल में हमारी बेटी के बिस्तर के पास ही बैठी है।

मुख्यमंत्री माझी के निर्देश पर शनिवार को बालासोर से अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया, जिसके बाद पिता ने ओडिशा सरकार से गुहार लगाई। माझी ने उसी रात पीड़िता के पिता से फोन पर बात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। मुझे लगता है कि इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बेटी आधी रात को बाहर नहीं गई थी। तब शुक्रवार रात के आठ ही बजे थे।

ममता ने कहा था कि लड़कियों को रात में कैंपस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पिता ने आरोप लगाया कि पीड़िता अपने एक पुरुष साथी के साथ बाहर गई थी, जो हमले के दौरान मौके से भाग गया और उसने किसी को भी इसकी सूचना नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी पर रात आठ से नौ बजे के बीच हमला हुआ। उसका पुरुष साथी भाग गया और उसने न तो शोर मचाया और न ही मदद मांगी। इसके बाद बदमाश उसे (बेटी को) घसीटकर जंगल में ले गए और उसके साथ अमानवीय हरकतें कीं।