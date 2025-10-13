Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDurgapur Medical College gang rape case TMC MP Saugata Roy said women should not go out of their homes late at night

'देर रात बाहर न निकलें महिलाएं'; ममता बयान के बाद TMC सांसद के विवादित बोल

Durgapur gang rape case: टीएमसी सांसद ने दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना पर कहा कि पुलिस घटना सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। उन्हें देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on
'देर रात बाहर न निकलें महिलाएं'; ममता बयान के बाद TMC सांसद के विवादित बोल

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और महिला संगठन लगातार उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो अपने इस बयान का ठीकरा मीडिया पर फोड़कर किनारा कर लिया था, लेकिन अब टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी महिलाओं को देर रात घर से बाहर न जाने की सलाह देकर नए सिरे से इसको हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि पुलिस हर इंच पर सुरक्षा नहीं दे सकती।

एएनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना पर कहा कि पुलिस घटना सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "बंगाल में ऐसे मामले बहुत कम सामने आते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन महिलाओं को देर रात कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह पर गश्त नहीं कर सकती।" उन्होंने कहा, "हर जगह सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। हर सड़क पर हम पुलिस को तैनात नहीं कर सकते। घटना सामने आने से बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है, इसलिए महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए।"

आपको बता दें टीएमसी सांसद की तरफ से यह टिप्पणी दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ शुक्रवार को हुई गैंगरेप की घटना के बाद सामने आई है। ओडिशा की रहने वाली पीड़ित छात्रा के साथ उसके कॉलेज कैंपस के बाहर कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश उस वक्त भड़क गया, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल न उठाते हुए छात्रा के 12:30 बजे कैंपस से बाहर घूमने पर सवाल उठाया। हालांकि बाद में बढ़ते विरोध के बाद ममता ने मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
West Bengal India News Durgapur अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।