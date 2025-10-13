'देर रात बाहर न निकलें महिलाएं'; ममता बयान के बाद TMC सांसद के विवादित बोल

Durgapur gang rape case: टीएमसी सांसद ने दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना पर कहा कि पुलिस घटना सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। उन्हें देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और महिला संगठन लगातार उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो अपने इस बयान का ठीकरा मीडिया पर फोड़कर किनारा कर लिया था, लेकिन अब टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी महिलाओं को देर रात घर से बाहर न जाने की सलाह देकर नए सिरे से इसको हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि पुलिस हर इंच पर सुरक्षा नहीं दे सकती।

एएनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने दुर्गापुर मेडीकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना पर कहा कि पुलिस घटना सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "बंगाल में ऐसे मामले बहुत कम सामने आते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन महिलाओं को देर रात कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह पर गश्त नहीं कर सकती।" उन्होंने कहा, "हर जगह सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। हर सड़क पर हम पुलिस को तैनात नहीं कर सकते। घटना सामने आने से बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है, इसलिए महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए।"