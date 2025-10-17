गिरफ्तार आरोपियों में से एक के साथ प्रेम संबंध में थी पीड़िता, दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस का दावा
संक्षेप: सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पीड़िता गिरफ्तार किए गए अपने दोस्त के साथ रिश्ते में थी। हमने इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत भी इसकी पुष्टि करती है।'
बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले से जुड़े जांचकर्ताओं ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से एक के साथ प्रेम संबंध में थी। 10 अक्टूबर को जब उसका यौन उत्पीड़न हुआ तो वह उसी के साथ कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि उस व्यक्ति को सबसे आखिर में गिरफ्तार किया गया और वह पीड़िता का सहपाठी है। उन्होंने बताया कि दोनों घटना वाली रात बाहर गए थे। अधिकारी ने कहा, 'पीड़िता गिरफ्तार किए गए अपने दोस्त के साथ रिश्ते में थी। हमने इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत भी इसकी पुष्टि करती है।'
पुलिस के अनुसार, पीड़िता और उसके दोस्त दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे श्मशान घाट के पास जंगल में गए थे। अधिकारी ने कहा, 'उनके बयान के अनुसार, जंगल जाते समय तीन बदमाशों ने उनका पीछा किया। जब दोनों जंगल में दाखिल हुए तो तीनों ने उनका पीछा किया और अचानक उन पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई।'
घटना के बारे में बार-बार बयान बदला
पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों ने घटना के बारे में बार-बार अपना बयान बदला है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह जानबूझकर जांच को गुमराह करने का प्रयास है। इस बीच, गुरुवार को पुलिस ने जांच के लिए एक बार फिर जंगल के इलाके में अपराध स्थल की घेराबंदी की। अधिकारी ने बताया कि एक हिस्से को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन एक अतिरिक्त क्षेत्र की भी घेराबंदी कर दी गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों और पीड़िता के सहपाठी से कई चरणों में दिनभर पूछताछ की गई। ओडिशा की रहने वाली छात्रा और उसका दोस्त पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं।