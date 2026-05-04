Dum Dum, Kamarhati, Barrackpore, Habra, Barasat Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

उत्तर 24 परगना जिला—जहां चुनावी तापमान हमेशा चरम पर रहता है। यहां की सीटों पर जीत का मतलब है औद्योगिक बेल्ट और शहरी मध्यम वर्ग का भरोसा जीतना। इस समूह में सांस्कृतिक और प्रशासनिक चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दमदम से लेकर बारासात तक, हर सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गई है।