Dum Dum, Kamarhati, Barrackpore, Habra, Barasat Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा
Dum Dum, Kamarhati, Barrackpore, Habra, Barasat Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा
Elections 2026
Hindustan| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 08:00 AM IST
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उत्तर 24 परगना जिला—जहां चुनावी तापमान हमेशा चरम पर रहता है। यहां की सीटों पर जीत का मतलब है औद्योगिक बेल्ट और शहरी मध्यम वर्ग का भरोसा जीतना। इस समूह में सांस्कृतिक और प्रशासनिक चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दमदम से लेकर बारासात तक, हर सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गई है।
4 May 2026, 08:00:01 AM IST
बंगाल को ममता पसंद है या भाजपा
कमरहाटी और बैरकपुर की मतगणना मेजों पर हलचल बढ़ गई है। ईवीएम (EVM) के स्ट्रॉन्ग रूम के ताले खुल चुके हैं। यहां 'पाड़ा' यानी मोहल्ले की राजनीति और सिंडिकेट जैसे मुद्दे इस बार चुनावी नतीजों में क्या असर डालेंगे, इसका संकेत जल्द ही मिलने वाला है।
4 May 2026, 07:30:00 AM IST
त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा बाजी
हाबड़ा और बारासात के मतगणना केंद्रों से खबरें आ रही हैं कि काउंटिंग एजेंटों की चेकिंग पूरी हो चुकी है। ज्योतिप्रिय मल्लिक के निर्वाचन क्षेत्र हाबड़ा में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। जिले की ये पांचों सीटें राज्य की सत्ता की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।
4 May 2026, 07:00:01 AM IST
मदन मित्रा की सीट पर सबकी नजर
उत्तर 24 परगना के औद्योगिक बेल्ट में आज भारी गहमागहमी है। दमदम से ब्रात्य बसु और कमरहाटी के 'कलरफुल' नेता मदन मित्रा की सीटों पर सबकी नजरें हैं। बैरकपुर के जूट मिल क्षेत्रों में सुरक्षा सख्त है, जहाँ राज चक्रवर्ती के चुनावी भविष्य का फैसला होना है।